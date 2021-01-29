Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Четверг
28 января
Лента новостей
00:50
Домов и квартир на миллионы долларов: какое наследство оставил Лановой
00:11
Умер Василий Лановой
00:05
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года
22:02
Еще один футболист: Бузову подозревают в романе с молодым спортсменом
21:47
Чай с лимоном оказался способным продлевать жизнь
21:25
Хочет еще одного ребенка? 66-летняя Успенская переживает из-за слухов о запрете суррогатного материнства
20:21
Ученый предрек вспышку еще двух видов заболеваний в России после отмены карантина
19:58
"С Богом!": россияне молятся за объявившую голодовку Гузееву
19:49
Старшая дочь не явилась на похороны Грачевского из-за глубокой обиды
19:33
Глава Роспотребнадзора заговорила об отмене масочного режима в России в 2021 году
19:15
Генсек ООН признал 2020 "годом смерти"
19:01
У 87-летнего Ланового наступила клиническая смерть
18:49
Завершившего карьеру бойца Хабиба Нурмагомедова позвали в футбольный клуб
18:48
"Наше счастье вполне возможно": 250-килограммовый сын Сафронова решил оплодотворить Бузову
18:17
"Никому не желаю побывать в моей шкуре": Успенская о громком скандале с дочерью
18:16
В Норвегии заявили о вторжении "Красной армии Сталина"
18:03
На Украине заявили о родстве Байдена с киевскими князьями
18:01
Заразившийся коронавирусом 90-летний Краско рассказал о своем состоянии
18:00
Платформа "Электронный дом" дает москвичам новые возможности
17:59
Критики предрекают крах: "Игру престолов" превратят в мультик
17:47
Население России за год сократилось на полмиллиона – подробности
17:45
У Бузовой заметили клыки и зеленую кожу: сатанинскому жесту певицы нашли объяснение
17:40
Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию на танке и с автоматом в руках
17:37
"Побойтесь Бога": 90-летний Краско поставил точку в истории с рождением ребенка
17:31
Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Уколова об отказе сниматься: Там десять актеров, которых я не очень люблю
17:10
Дайнеко призналась в любви к темнокожему танцору
17:04
Сенсационное признание Сюткина: младший сын был зачат неестественным путем
16:52
"Дыра в душе, которую не заштопаешь": Волкова взвыла от одиночества
16:47
"Крыса!": Разин вылил ушат помоев на Шнурова из-за склоки с Пригожиным
16:27
Лукашенко указал на главное отличие между белорусскими и российскими протестами
16:26
Бывший муж покойной Началовой уехал с семьей из России
16:22
"Не хочу готовить и не буду": неумеха Бузова предложила поесть сырые пельмени
16:10
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
16:06
Заявлено об уходе едва вступившей в брак Памелы Андерсон
16:06
Путин: Пандемия отступает, но расслабляться рано
15:47
Равшана Куркова повергла в шок неожиданным преображением
15:36
В Госдуме предложили дополнительно повысить пенсии
15:34
"Ну и дура, я опущу тебя на дно": Джигурда о таинственной гибели влиятельной любовницы
15:29
Соцсети начали удалять новые призывы к участию в незаконных митингах
15:28
"Пошла на крайние меры": упертый Ефремов довел жену
15:23
В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим россиянам
15:23
Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм "Алые паруса"
15:04
Депутат Федоров: С Байденом Россия точно не договорится
14:56
Дети Шнурова: как живут и чем занимаются наследники музыканта
14:36
Гей-парад под видом панихиды: подробности похорон умершего от анального разрыва Шевчука
14:30
Малышева назвала продукты, вызывающие болезни мозга
14:26
Джигурда назвал семилетний срок Ефремова своей заслугой: Результат положительный
14:25
Состояние угрожает жизни: Ланового в реанимации подключили к ИВЛ
14:06
Россию признали коррумпированной страной
14:05
Похороны Шаляпина превратили в "Камеди клаб" на выезде
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путину будет сложно подтолкнуть Лукашенко к транзиту власти после протестов в России – политолог Карбалевич
"В таком состоянии не выкарабкиваются": Бузова раздавлена болезнью
Гей-парад под видом панихиды: подробности похорон умершего от анального разрыва Шевчука
"Довел до слез!": Шевчук перед смертью от анального разрыва накричал на Кравец
Федосеева-Шукшина заявила о готовности стать крестной матерью для ребенка любовницы Алибасова
По квартире Путина в Дрездене провели экскурсию
Шоу-бизнес
Умер Василий Лановой

Умер Василий Лановой

Василий Лановой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. С первых чисел января он был госпитализирован с коронавирусом. Болезнь оказалась сильнее. Он умер не приходя в сознание.
прочитано 1266 раз

Василий Лановой вместе с женой Ириной Купченко был госпитализирован с коронавирусом в начале года. У супруги актера не было поражения легких, в отличие от него.

ПО ТЕМЕ

Состояние угрожает жизни: Ланового в реанимации подключили к ИВЛ

8 января стало известно, что Лановому стало лучше. Однако сегодня, 28 января состояние актера резко ухудшилось. Об отсутствии положительной динамики родным актера было известно и ранее, однако о том, что наступило резкое ухудшение, их оповестили только сегодня.

Как выяснилось, коронавирус дал тяжелые осложнения, хотя последние четыре теста ПЦР показали отрицательный результат, и все ждали выздоровления Василия Ланового. Но поражение легких было слишком обширным. Ему даже делали операцию.

После этого Василия Ланового перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое и угрожающее жизни. Лановой пережил клиническую смерть и умер не приходя в сознание. Ему было 87 лет.

Василий Лановой – народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России, мастер художественного слова. Он сыграл в десятках постановок Театра им. Вахтангова, в том числе в спектаклях "Гамлет", "Маленькие трагедии", "Принцесса Турандот". Лановой запомнился зрителям по множеству фильмов, включая "Войну и мир", "Дни Турбиных", "Офицеры", "Петровка, 38".


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 29 января 2021, 00:11 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лановой сделал "козу" на сцене

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Вот гении времени!Вот о ком память будет вечной!
Молодой парень
Ответить
Вечная память!
Гость
Ответить
Виват, король, виват!!! Прощай, король!!!
Молодой парень
Ответить
Уже по картам Таро было видно что всё!
Гость
Ответить
Очень жаль. Соболезную родным и близким.
Большая утрата для всех нас.
Прощай, АРТИСТ😢
Гость
Ответить
Настоящий мужчина ушёл. Красивый и внешне и душой. Земля ему пухом.
1

Популярные темы форума

Политика

В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим россиянам
Депутат Федоров: С Байденом Россия точно не договорится
Полномочия российской делегации в ПАСЕ подтверждены в полном объеме
По квартире Путина в Дрездене провели экскурсию

Шоу-бизнес

Домов и квартир на миллионы долларов: какое наследство оставил Лановой
Умер Василий Лановой
Еще один футболист: Бузову подозревают в романе с молодым спортсменом
Хочет еще одного ребенка? 66-летняя Успенская переживает из-за слухов о запрете суррогатного материнства

Проишествия

Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Шоу-бизнес

"Дала волю остроумию": Борисова поглумилась над расставшейся с таинственным возлюбленным Волочковой

Телеведущая не верит балерине

Шоу-бизнес

"С Богом!": россияне молятся за объявившую голодовку Гузееву

Ведущая пошла на крайние меры
Шоу-бизнес

"Наше счастье вполне возможно": 250-килограммовый сын Сафронова решил оплодотворить Бузову

Музыкант хочет закрутить роман с теледивой
Шоу-бизнес

"Крыса!": Разин вылил ушат помоев на Шнурова из-за склоки с Пригожиным

Продюсер назвал Шнурова крысой

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года
Лить слезы бесполезно: новый прогноз от Василисы Володиной
Гороскоп на сегодня, 27 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+