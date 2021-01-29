Ушел к любимому мальчику: Лановой на 8 лет пережил сына

Сергей Лановой родился в 1976 году, окончил экономический факультет МГУ, работал в Министерстве финансов. Но карьера вскоре пошла под откос – как говорят знакомые, младший сын Василия Ланового не брезговал спиртными напитками и наркотиками. А в 2007 году в состоянии алкогольного опьянения даже попал в аварию – об этом много писали в газетах.
Парень понимал свою проблему и обращался за помощью в специализированный центр. Там он и встретился с будущей гражданской женой Ольгой Коротиной, которая была старше на 10 лет и работала психологом. Но счастье оказалось коротким – 15 октября 2013 года Сергей Лановой скончался от острой сердечной недостаточности. Причем в момент смерти он находился в питерской квартире возлюбленной в одиночестве: супруга была на работе и вернулась, когда тело Сережи уже остыло...
Ирина Купченко и Василий Лановой узнали о внезапной кончине младшего сына за несколько часов до выхода на сцену в спектакле "Пристань". Но если Василий Семенович нашел в себе силы выйти к зрителям, то его убитая горем супруга, задействованная в небольшой новелле, не смогла...
Уже после смерти Сергея выяснилось, что в Архангельске у него растет внебрачная дочь Анна. ДНК-экспертиза это подтвердила, и Василий Лановой внучку признал – взял над ней опеку.
Как говорят, рядом с сыном, которой упокоился на Хованском кладбище Москвы, может быть похоронен и Лановой. Хотя как Народный артист России, Герой Труда и лауреат госпремии ему положено место на престижном Новодевичьем.
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