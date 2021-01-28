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28 января
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Еще один футболист: Бузову подозревают в романе с молодым спортсменом

Еще один футболист: Бузову подозревают в романе с молодым спортсменом

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вскоре после расставания с блогером Давидом Манукяном Ольга Бузова организовала пышное торжество по случаю своего 35-летия. На вечеринке был замечен молодой футболист, который, как пишет одно из изданий, может быть новым избранником телеведущей.
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Ольга Бузова пытается оправиться от расставания с Давидом Манукяном, которое из-за любопытства поклонников и несдержанности поп-дивы стало скандальным. Впрочем, если вспомнить громкий развод телеведущей с футболистом Дмитрием Тарасовым, можно сказать, что в этот раз она переживает из-за разрыва отношений гораздо меньше.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Как пишет издание "7дней.ru", в трудный момент рядом с Бузовой оказался молодой спортсмен и блогер Артем Зуев, который когда-то с ней познакомился. Якобы футболист подбодрил телеведущую, поэтому она не казалась разбитой на собственном торжестве. Впрочем, это всего лишь слухи, а может даже и выдумка.

Судя по инстаграм-аккаунту Зуева, у него есть возлюбленная. Молодой человек снимает с ней мини-сериал и публикует в социальной сети. Так Артем старается повысить свою популярность и набрать миллион подписчиков.

В настоящий момент Ольга Бузова не так переживает из-за проблем в личной жизни, как за здоровье любимой бабушки. 82-летняя Алла Тимофеевна тяжело заболела, поэтому была госпитализирована. Рядом с пожилой женщиной сейчас находится ее дочь, мать телеведущей Ирина Александровна.

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Автор: 28 января 2021, 22:02 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость
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Как хочется тупорылой Бузовой, показать ,теперь уже Дави,а раньше был Тарасов,что её хотят ,хотя бы не смешила бузова,вдруг найдется идиот с ней общаться ,она уже показала ,если что не так ,она выльет <цензура> на того с кем встречалась,а кому это надо,но у неё <цензура> характер ,сама во всем ноль,а преподносит себя,как королева Надо напомнить Бузовой,что её далеко не 20 лет и не надо думать,что хороша, конечно уже ,НЕТ молодых красивых полно,а вот она уже <цензура> в калготках,что не может показать тело ,как раньше
Гость
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Это чудовище Бузова так тупа, что все смеются над ней , надо успокоиться, а не вешаться, скорее не ложиться под любого Это опять будет на короткий срок Так это чудовище себя предлагала Черешеву ,что живет в Испание , есть у него невеста,а этой <цензура> все равно она увела Тарасова ,а вот зря старушка Бузова думает,надеется,что её любой возьмет Иди лучше к 200 кг Сафронову или тебе найдет жениха сваха Сабитова А так товар <цензура> и пахнет развратом и пошлятиной никому не нужен
Гость
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А чито роман это уже преступление? Ну не умеют эти ...в футбол играть,пусть хоть яйцами потрясет.(с женщиной)
1

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