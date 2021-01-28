Еще один футболист: Бузову подозревают в романе с молодым спортсменом

Ольга Бузова пытается оправиться от расставания с Давидом Манукяном, которое из-за любопытства поклонников и несдержанности поп-дивы стало скандальным. Впрочем, если вспомнить громкий развод телеведущей с футболистом Дмитрием Тарасовым, можно сказать, что в этот раз она переживает из-за разрыва отношений гораздо меньше.
Как пишет издание "7дней.ru", в трудный момент рядом с Бузовой оказался молодой спортсмен и блогер Артем Зуев, который когда-то с ней познакомился. Якобы футболист подбодрил телеведущую, поэтому она не казалась разбитой на собственном торжестве. Впрочем, это всего лишь слухи, а может даже и выдумка.
Судя по инстаграм-аккаунту Зуева, у него есть возлюбленная. Молодой человек снимает с ней мини-сериал и публикует в социальной сети. Так Артем старается повысить свою популярность и набрать миллион подписчиков.
В настоящий момент Ольга Бузова не так переживает из-за проблем в личной жизни, как за здоровье любимой бабушки. 82-летняя Алла Тимофеевна тяжело заболела, поэтому была госпитализирована. Рядом с пожилой женщиной сейчас находится ее дочь, мать телеведущей Ирина Александровна.
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