Еще один футболист: Бузову подозревают в романе с молодым спортсменом

Вскоре после расставания с блогером Давидом Манукяном Ольга Бузова организовала пышное торжество по случаю своего 35-летия. На вечеринке был замечен молодой футболист, который, как пишет одно из изданий, может быть новым избранником телеведущей.

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