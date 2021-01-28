"Крыса!": Разин вылил ушат помоев на Шнурова из-за склоки с Пригожиным

Недавно в Сети разгорелся скандал из-за конфликта Сергея Шнурова и Иосифа Пригожина. Рок-музыкант обиделся на коллег и написал на него заявление в полицию. Теперь разборки перешли на новый уровень.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин решил не оставаться в стороне и ввязался в грязный скандал Шнурова и Пригожина. Разин решил, что его мнение необходимо и назвал рок-музыканта крысой и трусом.

Накипевшим Разин поделился в своем "Инстаграм". Он не понимает, зачем Сергей Шнуров написал на Иосифа Пригожина заявление в полицию и даже угрожает ему уголовной статьей за угрозу причинение вреда здоровью. Речь идет о фразе "дать по башке". Так Пригожин защитил свою семью от неоправданных нападок рок-музыканта, который пристыдил Иосифа и Валерию за дорогостоящий отпуск в период пандемии коронавируса.

"Я всегда говорил, что Шнуров – это трусливый подлец, который исподтишка наносит удары, оскорбляет людей, а сам, как крыса, прячется за погонами и боится, что его прихватят и набьют рожу", – написал Разин.

Стоит отметить, что Иосиф Пригожин в курсе заявления в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка. Если правоохранительные органы найдут в его словах состав преступления, то наказание неминуемо. К слову, Пригожин не испугался и заявил, что Шнуров просто в очередной раз пропиарился за его счет. Также он отметил, что лидер "Ленинграда" никак не уймется.