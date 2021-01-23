Разин предупреждал: нанесен сокрушительный удар по карьере Шатунова

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин на протяжении полугода уговаривал Юрия Шатунова заключить договор с новыми правообладателями песен "Седая ночь", "Белые розы" и других хитов коллектива, но певец не пошел на это. Теперь артиста ждут санкции.

В 2016 году Андрей Разин передал права на 27 песен группы "Ласковый май" одной из известный компаний за один миллион долларов. Чтобы новые владельцы смогли зарабатывать на хитах коллектива, договор должны были подписать все певцы, когда-либо исполнявшие их. Юрий Шатунов не пошел на сделку.

В прошлом году продюсер "Ласкового мая" сообщил, что этот экс-участник коллектива не имеет права выступать с прославившего его хитами. Шатунов начал парировать. Он заявил, что обладает всеми необходимыми документами, разрешающими ему исполнять песни группы.

Юрий даже обратился в суд и, казалось, выиграл спор. Но компания-правообладатель тоже обратилась к служителям Фемиды и окончательно запретила Шатунову петь песни "Ласкового мая". Разин пытался договориться с артистом, давал ему время на принятие решения, но ответа от него так и не дождался.

В субботу, 23 января, продюсер "Ласкового мая" сообщил, что новые правообладатели начали удалять из интернета видеозаписи исполнителей песен коллектива, не подписавших с ними договор. Это касается и Шатунова. Разин сожалеет, что до этого дошло.

"Я предупреждал о том, что это грозит очень большими последствиями для его творчества", – написал продюсер в "Инстаграм".

Андрей Разин уговаривал новых правообладателей не удалять ютуб-канал Юрия Шатунова, где опубликованы видеозаписи выступлений с песнями "Ласкового мая", но тщетно. Продюсер вновь призвал артиста заключить договор с компанией. Он отметил, что не может связаться с певцом лично: "Я сделал бы все возможное, чтобы ему помочь".