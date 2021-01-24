"Тяжелейшая операция под общим наркозом": Борисова о рождении ребенка Началовой

Телеведущая высказалась по поводу новости о покойной Юлии Началовой, которую не обсуждает, разве что, ленивый. Дана Борисов напомнила, что заморозка яйцеклеток – дело среди звезд довольно распространенное.

Знаменитость не верит, что певица пошла на такое. "Заморозить яйцеклетки, конечно, можно. И некоторые моим подруги это делали. Но это вообще-то тяжелейшая операция под полным наркозом", – отметила Дана Борисова.

При этом она добавила, что появление ребенка не удалось бы скрыть. Ведущая констатировала, что Юлия Началова не оставила никаких документов о том, что просит оплодотворить ее яйцеклетку.

С ней солидарен и певец Шура. В интервью программе "Ты не поверишь" на телеканале НТВ он вспомнил, что Юлия Началова была веселым и жизнерадостным человеком, который никогда не задумывался о смерти. В этой ситуации вряд ли она стала бы планировать все подобным образом. Впрочем, артист отметил, что пока что нет стопроцентного подтверждения ни одной из версий.

Напомним, в Сети и СМИ ходят различные слухи о рождении сына якобы певицы. Так, друг Юлии Началовой заявил, что суррогатной матерью ребенка могла стать пиар-директор артистки Анна Исаева. Однако позже другие знакомые певицы заявили, что это не соответствует действительности. Не верит в появление сына артистки и ее близкий друг и коллега Александр Панайотов.

