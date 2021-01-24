Не стал отрицать: возлюбленный Началовой откровенно об общем сыне с певицей

Избранник Юлии Началовой отреагировал на информацию о появлении их общего наследника после смерти знаменитости. Судья Вячеслав Кудря не стал вдаваться в подробности.

Известно, что возлюбленный помогал звезде решить вопрос с квартирой, которую она приобрела еще в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым. Вячеслав Кудря рассказал, что они познакомились в общей компании.

Юлия Началова отмечала, что она очень ценит возлюбленного за то, что он делает для нее поступки. Мужчина не исключал, что в будущем у них возможна свадьба. Но жизнь исполнительницы трагически оборвалась.



После обнародования информации о появлении якобы сына звезды журналисты дозвонились до судьи. Однако последний возлюбленный Юлии Началовой отказался напрямую отвечать, но при этом не стал отрицать, что ребенок может быть именно от покойной знаменитости. Он отметил, что мальчик давно родился, но не раскрыл ни его возраст, ни имя.

На прямой ответ о том, является ли этот мальчик сыном Юлии Началовой, Вячеслав Кудря заявил, что не читает новости. "У меня очень много работы, которой я занят", – заявил мужчина.