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Не стал отрицать: возлюбленный Началовой откровенно об общем сыне с певицей

Не стал отрицать: возлюбленный Началовой откровенно об общем сыне с певицей

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com/
Избранник Юлии Началовой отреагировал на информацию о появлении их общего наследника после смерти знаменитости. Судья Вячеслав Кудря не стал вдаваться в подробности.
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Известно, что возлюбленный помогал звезде решить вопрос с квартирой, которую она приобрела еще в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым. Вячеслав Кудря рассказал, что они познакомились в общей компании.

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Сюжеты Слухи и сплетни

Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Юлия Началова отмечала, что она очень ценит возлюбленного за то, что он делает для нее поступки. Мужчина не исключал, что в будущем у них возможна свадьба. Но жизнь исполнительницы трагически оборвалась.

После обнародования информации о появлении якобы сына звезды журналисты дозвонились до судьи. Однако последний возлюбленный Юлии Началовой отказался напрямую отвечать, но при этом не стал отрицать, что ребенок может быть именно от покойной знаменитости. Он отметил, что мальчик давно родился, но не раскрыл ни его возраст, ни имя.

На прямой ответ о том, является ли этот мальчик сыном Юлии Началовой, Вячеслав Кудря заявил, что не читает новости. "У меня очень много работы, которой я занят", – заявил мужчина.

Напомним, в Сети и СМИ ходят различные слухи о рождении сына якобы певицы. Так, друг " target="_blank">Юлии Началовой заявил, что суррогатной матерью ребенка могла стать пиар-директор артистки Анна Исаева. Однако позже другие знакомые певицы заявили, что это не соответствует действительности. Не верит в появление сына артистки и ее близкий друг и коллега Александр Панайотов.

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Автор: 24 января 2021, 14:15 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые мужчины Юлии Началовой

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Уже не знают ,что сочинить про неё
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