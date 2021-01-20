"Он хочет славы!": последнего возлюбленного Началовой обвинили в наживе на слухах о тайном сыне

По словам подруги Юлии Началовой, слухи о тайном сыне – лишь пиар-акция, которую запустил последний возлюбленный певицы Вячеслав Кудря перед второй годовщиной трагедии. На самом же деле никакой ребенок не появлялся на свет, уверяет Олеся Сазыкина.
Продюсер считает, что после смерти о Началовой нужно говорить только хорошее, а не запускать про нее грязные сплетни. Сазыкиной ясно, что Кудря пытается обогатиться на фейковых новостях о покойной возлюбленной. "Он хочет славы!", – процитировал подругу певицы Пятый канал.
В сложившейся ситуации Олеся проявляет сочувствие к родителям Юлии. Мол, мать и отец певицы очень страдают из-за нелепых пиар-кампаний. Также Сазыкина сообщила, что бывший муж Началовой, футболист Дмитрий Алдонин, помогает пенсионерам воспитывать дочку Веру, которую артистка родила от него в 2006 году.
Напомним, в последнюю неделю января на Первом канале покажут шоу "Док-Ток". Авторы передачи расскажут о ключевых моментах жизни Началовой и о ее последних днях. Недавно были обнародованы голосовые сообщения певицы из реанимации.
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