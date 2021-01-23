"Что на голове?": внешний вид Пугачевой вызвал оторопь

В инстаграм-аккаунте поклонников Аллы Пугачевой появилось фото, на котором артистка позирует в компании супруга Максима Галкина и лучшей подруги – 83-летнего мецената Алины Редель. Для встречи примадонна надела белый жакет и брюки-дудочки того же цвета, серебристые лоферы и шифоновую блузу.
Но поклонники обратили внимание на прическу Аллы Борисовны. Растрепанные волосы со сбившимся шиньоном смотрелись небрежно. "Что на голове!?", "С прической надо срочно что-то решать", – написали интернет-пользователи. Другие же не увидели недочетов в образе артистки, поэтому выразили восторг: "Лук очень к лицу!", "Выглядит фантастически!".
Напомним, Пугачева и Редель дружат на протяжении нескольких десятилетий.
Не секрет, что Алла Борисовна часто обращается к подруге за поддержкой. Говорят, именно Редель посоветовала артистке сдать яйцеклетки, чтобы в будущем та вновь смогла стать матерью.
Ранее "Дни.ру" писали, что Алла Пугачева расплакалась, поздравляя композитора Раймонда Паулса с 85-летием. Народная артистка призналась мэтру в любви, пожелала ему здоровья и счастья.
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