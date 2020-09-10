"Я жила с Киркоровым и видела его без одежды!": неожиданное признание Гусевой

В появлении Кати Гусевой на вручении премий Style Awards журнала Moda Topical можно было даже не сомневаться. Ведь там должен был присутствовать Филипп Киркоров. А с певцом у диджея давние и особые отношения. В чем Катя и откровенно призналась корреспонденту "Дни.ру".

"Не дай бог, не встречусь с Филиппом сегодня – это же будет трагедия года! – причитает Гусева. – Мы же с ним постоянно на связи. Три дня назад в социальных сетях обсуждали одного нашего общего друга. Пригласил он меня и в гости. Киркоров сейчас делает ремонт, а я буду одной из первых, кто оценит его результаты. Поскольку Филипп любит все роскошное, подарю ему халат Versace".

Не исключено, что прямо при Катя Филипп и примерит обновку. "Я Филиппа видела без одежды, в трусах, – призналась Гусева. – Мы жили с ним вместе в одном номере в Сочи, когда были в туре. Но спали в разных спальнях, правда. Я, может быть, и попыталась бы соблазнить Филиппа, но помешала Ольга Бузову".

Гусева до сих пор в ужасе от дерзкого поведения звезды "Дома-2". "Представляете, я выхожу из ванной и вижу картину: Бузова обнимается с Филиппом, – вспоминает Катя. – Я ей: "Что вы тут делаете, Ольга?". А она мне в ответ: "А что делаете тут вы, Катя?" Пришлось ей доступной объяснить, что я тут, на секундочку, живу".

Катя, конечно, шутит. Но она, правда, давно и тесно дружит с королем российской эстрады, ее обожают дети артиста Мартин и Алла Виктория, даже порой называют ее мамой. Киркоров и Гусева часто выступают и отдыхают вместе, но романа у них никогда не было. "Хотя я была бы не против", – смеется Катя.