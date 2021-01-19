"Хотели резать ногу": обнародованы предсмертные слова Юлии Началовой

Близкая подруга Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в своем инстаграм-аккаунте анонс новых выпусков шоу "Док-Ток". Она пояснила, что в передаче звучат голосовые сообщения, которые певица отправляла родным незадолго до смерти.
После прослушивания аудиофайлов можно понять, как мучилась Началова. В голосовых сообщениях Юлия рассказала близким, что температура ее тела поднялась до 39 градусов. Также певица говорила о реанимации. "Там хотели чистить, резать ногу", – произносила она за восемь дней до смерти.
Мини-сериал построен на рассказах родственников и друзей Началовой, которые появились в студии шоу "Док-Ток". Авторы и актеры передачи воссоздали главные события из жизни исполнительницы хита "Герой не моего романа", о которых ранее не было известно общественности.
Напомним, Юлия Началова была госпитализирована весной 2019 года после небольшой травмы ноги. Известно, что артистка страдала подагрой, из-за которой она испытывала сильные боли. Певица скончалась 19 марта на 39-ом году жизни. Причина смерти – заражение крови и сердечная недостаточность.
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