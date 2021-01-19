"Полная ахинея": друг взорвался из-за сообщений о тайном сыне Началовой

Известие о наследнике умершей Юлии Началовой шокировала Александра Панайотова. Певец не верит в то, что якобы последний возлюбленный артистки, судья Вячеслав Кудря, использовал ее замороженную яйцеклетку.

Юлия Началова и Александр Панайотов дружили. Исполнитель призвал народ не верить слухам и назвал их бредом.

Певец отметил, что достаточно близко общается с семьей звезды и считает, что никакого тайного ребенка у нее быть не может. "Это полная ахинея... Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что это чушь", – подчеркнул артист.

По словам Панайотова, он знаком с Кудрей. Он уверен, что Юлия Началова с ним просто дружила. По его мнению, знаменитость до конца жизни надеялась на счастливую семью с хоккеистом Александром Фроловым. Однако сама Юлия за год до трагической смерти начала появляться на различных светских мероприятиях именно в компании судьи.

Кинопродюсер и близкая подруга Юлии Началовой Светлана Дали также оказалась не в курсе появившихся новостей. Она отметила, что уже пора перестать ворошить память артистки и оставить ее в покое.

Известно, что в честь дня рождения певицы, которая 31 января могла бы отметить 40-летний юбилей, на Первом канале выйдет несколько передач о ее жизни. Так, уже появился анонс выпуска ток-шоу Ксении Собчак "Док-ток", посвященного скончавшейся Юлии Началовой.