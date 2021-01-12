Пугачеву засняли в объятиях сразу двух мужчин

12 января знаменитый композитор Раймонд Паулс отметил юбилей – ему исполнилось 85 лет. Коллеги трогательно поздравили звезду с праздником. Игорь Николаев опубликовал архивные кадры с Аллой Пугачевой и именинником.

Музыкант в личном инстаграм-аккаунте выложил несколько фотографий с различных мероприятий. На одном из кадров Игорь Николаев и Раймонд Паулс обнимают Аллу Пугачеву. Композитор с улыбкой смотрит на Примадонну, а та в свою очередь светится от счастья.

В своем блоге артист отметил, что восхищается творчеством коллеги по сцене и гордится дружбой. "Это честь и привилегия общаться, быть причастным, прожить в Музыке вместе огромныи? период времени! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Игорь Николаев.

В комментариях к поздравлению тут же присоединился Игорь Крутой. Поклонники также написали множество теплых слов в адрес маэстро, они пожелали Раймонду Паулу крепкого здоровья и долгих лет жизни.

"С юбилеем, дорогой Маэстро. Вы гордость нашего времени. Ваша музыка вызывает восхищение. Желаем Вам здоровья на долгие годы, творческих успехов", "Низкий поклон и бурные аплодисменты! Народный, любимый, востребованный", "Крепкого здоровья, творческого долголетия, Маэстро!", "Благодарю за подаренную этому миру музыку! Желаю тепла и любви вам и вашему дому. Всех благ!" – написали пользователи Сети.