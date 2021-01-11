Дети Галкина и Пугачевой эмоционально отреагировали на возвращение к привычной жизни

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой в сентябре 2020 года пошли в первый класс. Гарри и Лиза обучаются в элитной школе, где особое внимание уделяется иностранным языкам, за 160 тысяч рублей в месяц. В частной гимназии имеются теннисный корт и бассейн.
Каждый день, за исключением выходных, дети Галкина и Пугачевой добираются до школы на специальном автобусе, который после занятий отвозит их домой. Гарри и Лиза, будучи талантливыми детьми, с интересом относятся к учебе, поэтому после продолжительных новогодних каникул они были рады вернуться в гимназию.
По крайней мере, так они ответили отцу, который запечатлел на видео их возвращение из школы. Лиза и Гарри сделали это эмоционально, дав понять, что у них еще остались силы после уроков.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева занимались образованием детей еще до школы. Педагоги приезжали к Лизе и Гарри на дом. Наследники артистов с малых лет проявляют интерес к французскому языку и музыке, танцам и занятиям спортом. Также дети часто помогают родителям с домашними делами. Например, ухаживают за садом.
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