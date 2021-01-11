Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Понедельник
11 января
Лента новостей
21:58
Политолог Безпалько возмутился интервью Лукашенко на российском ТВ: Зачем пиарить врага?
21:47
"Есть ли силы?": переживший трагедию Еремеев сообщил о страшном недуге
21:16
Дети Галкина и Пугачевой эмоционально отреагировали на возвращение к привычной жизни
20:43
Борющаяся со страшным недугом экс-супруга Аршавина боится участи Началовой
20:39
В США штрафуют больницы за махинации с вакциной
20:28
Назван ближайший экономический соперник России
20:07
Под Тюменью после страшной смерти семи человек возбудили дело
19:47
Оставит без наследства старшего сына: Алибасов обвинил молодую любовницу в измене
19:35
Под Москвой поймали курьера с килограммом героина
19:34
Роза Сябитова сообщила о новой работе
19:24
Полуобнаженная Дайнеко показала свое достоинство
18:52
На площадке "Дома-2" началась подготовка к новому реалити-шоу
18:49
Умер олимпийский чемпион по дзюдо
18:43
"Что-то с грудью не то": известная певица напугала преображением после замужества
18:33
Миллионы Пугачевой уйдут на надгробье известному композитору
18:22
Новый способ уничтожения COVID-19 раскритиковали: Лечение хуже болезни
18:22
В Курске учительница умерла на глазах у школьников
18:19
Закрутивший роман с Егором Кридом блогер получил роль в сериале
18:12
Россиян предупредили о мошенничестве с использованием бесплатных сим-карт
18:09
Перед Крещением водоемы Подмосковья проверят на безопасность
18:06
Зачем вдовец возвел на могиле Глаголевой мемориал за баснословную сумму
17:58
Звезда 90-х заявила о мошенничестве в шоу-бизнесе: Артисты не знают, что выступают
17:36
Съесть человека и выпить кровь: голливудского актера заподозрили в каннибализме
17:23
"Кто-то поступал без особого на то желания": в ГИТИСе ответили на слухи об отчислении сына Табакова
17:15
Советник Тихановской объявил о новой волне протестов: Лукашенко мало не покажется
17:13
Четверо военнослужащих погибли в жуткой аварии в Подмосковье
17:10
Канделаки представила публике повзрослевшую красавицу дочь: Тонем в твоих глазах
16:48
"Вместе в клубе выпиваем по шотику": Седокова рассказала об отношениях с дочерью
16:45
"Папа посоветовал": сестра Фриске начала год с крупной покупки
16:37
"Рождается что-то светлое": Александрова в мужской рубашке сообщила о переменах
16:29
Тимати унизил разодевшегося в розовое Крида: Думал, не узнаю его по маникюру
16:28
Собянин сообщил о расширении программы вакцинации от COVID-19
16:18
В России подскочили цены на машины
16:18
"Бесстыдницы!": Цымбалюк-Романовская на морском курорте довела народ до слез
16:09
Настя Каменских сверкнула пышными формами в новом купальнике
15:54
Умерла звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
15:50
Российская вакцина "Спутник V" пришла на Ближний Восток
15:49
Табаков забирает друзей: нескольким смертям подряд звезд МХТ найдено мистическое объяснение
15:36
Их больше нет: болевших коронавирусом Пахмутову с мужем вычеркнули из списка пациентов
15:12
"Большой и мягкий": Пореченков разразился откровениями о мужском начале у гроба друга
15:11
"Расплодились": разъяренный Галкин пожаловался на происки мошенников
15:10
"Спасибо, что выбрал меня в отцы!": Павел Прилучный показал младенца
15:01
"Схватилась за него, начала орать": Бородина чудом уцелела после встречи с чудовищем
14:50
На Украине назвали Крым "открытой раной" для России
14:47
"Слава Богу!": друг раскрыл сенсационные подробности о состоянии инфицированного Грачевского
14:44
"После микроинфаркта с двумя стентами": Петросян под капельницей напугал поклонников
14:37
Экономист Гонтмахер призвал Кремль наладить контакты с белорусской оппозицией
14:29
В Балашихе при пожаре погиб человек
14:27
"Все женщины взаимозаменяемы": раскрыта связь между Асмус и Заворотнюк
14:16
Больная звезда "Дома-2" Варвина резко отреагировала на вопрос о детях
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Женщины носят Цискаридзе на руках после мерзкого гей-скандала
"Психозы и отклонения": Появились данные о сумасшествии Никиты Джигурды
"Ты божественен!": известный певец "облизал" оголившегося Лазарева
"Она беременна!": названа причина неожиданной свадьбы Бузовой
Дочь Валерии не может справиться с расстройством психики
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой эмоционально отреагировали на возвращение к привычной жизни

Дети Галкина и Пугачевой эмоционально отреагировали на возвращение к привычной жизни

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гарри и Лиза Галкины насыщено провели новогодние каникулы. 11 января, как и многие школьники, они вновь приступили к учебе. Максим Галкин посчитал, что нужно запечатлеть этот момент.
прочитано 309 раз

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой в сентябре 2020 года пошли в первый класс. Гарри и Лиза обучаются в элитной школе, где особое внимание уделяется иностранным языкам, за 160 тысяч рублей в месяц. В частной гимназии имеются теннисный корт и бассейн.

ПО ТЕМЕ

Молодящаяся Пугачева сверкнула формами в прозрачной юбке

Галкин пожаловался на короткие новогодние праздники

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Каждый день, за исключением выходных, дети Галкина и Пугачевой добираются до школы на специальном автобусе, который после занятий отвозит их домой. Гарри и Лиза, будучи талантливыми детьми, с интересом относятся к учебе, поэтому после продолжительных новогодних каникул они были рады вернуться в гимназию.

По крайней мере, так они ответили отцу, который запечатлел на видео их возвращение из школы. Лиза и Гарри сделали это эмоционально, дав понять, что у них еще остались силы после уроков.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева занимались образованием детей еще до школы. Педагоги приезжали к Лизе и Гарри на дом. Наследники артистов с малых лет проявляют интерес к французскому языку и музыке, танцам и занятиям спортом. Также дети часто помогают родителям с домашними делами. Например, ухаживают за садом.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 11 января 2021, 21:16 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Пугачева очень расстроилась": Стоцкая три часа развлекала потрясенного Киркорова

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
муж,бабка в ковать лезет.какой ужас
1

Популярные темы форума

Политика

Советник Тихановской объявил о новой волне протестов: Лукашенко мало не покажется
На Украине назвали Крым "открытой раной" для России
Экономист Гонтмахер призвал Кремль наладить контакты с белорусской оппозицией
Лукашенко и его окружение совершили государственный переворот – эксперт Суздальцев

Шоу-бизнес

"Есть ли силы?": переживший трагедию Еремеев сообщил о страшном недуге
Дети Галкина и Пугачевой эмоционально отреагировали на возвращение к привычной жизни
Борющаяся со страшным недугом экс-супруга Аршавина боится участи Началовой
Оставит без наследства старшего сына: Алибасов обвинил молодую любовницу в измене

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Папа посоветовал": сестра Фриске начала год с крупной покупки

Наталья рассказала поклонников о важном событии

Шоу-бизнес

Оставит без наследства старшего сына: Алибасов обвинил молодую любовницу в измене

Массажистка может быть беременна от другого
Шоу-бизнес

"Вместе в клубе выпиваем по шотику": Седокова рассказала об отношениях с дочерью

Певица и дочь как подруги
Шоу-бизнес

На площадке "Дома-2" началась подготовка к новому реалити-шоу

На поляну заехали участники

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года
Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Что с вами происходит?": бегущий из России Ягудин удивил странной выходкой в аэропорту
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+