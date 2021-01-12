"Я вас люблю": Пылкую Вайкуле сняли в необычной позе

Поздравить маэстро самой первой поспешила его землячка Лайма Вайкуле. В своем "Инстаграм" она поделилась трогательным видео, где стоя рядом со снеговиком, обращается к Раймонду Паулсу.
"Я хочу поздравить маэстро Раймонда Паулса с Днем рождения, с юбилеем! Хочу поздравить его от всех музыкантов, аранжировщиков, певцов, артистов, от всех, кто любит, от зрителя и от меня", – сказала артистка. Она нежно обняла снеговика и завершила речь: "Раймонд, я Вас люблю! Будьте здоровы!".
Подписчики поддержали Лайму Вайкуле. "Самые сердечные поздравления и самые прекрасные пожелания невероятному Маэстро!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "От Вашей "фанклумбы" глубочайший поклон и самые тёплые пожелания дорогому Маэстро! Слушаем его музыку, любим, живём с ней! Да здравствует "беспокойный пульс"!", "Великому Паулсу здоровья на долгие годы!!!" – писали они.
Напомним, в 15 лет Лайма Вайкуле стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса. Звезда несколько раз рассказывала о том, как случилось их знакомство. Ее учитель, уже тогда работающий с маэстро, высоко оценивал данные Лаймы, поэтому повел юную исполнительницу на прослушивание. "Помню, как я пела в тёмном филармоническом зале, было, наверное, часов шесть вечера, и вдруг сзади ко мне подошёл человек, похлопал по плечу и сказал: "Малыш, я тебя беру". Это и был Раймонд Паулс", – вспоминала ранее певица.
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