Больная звезда "Дома-2" Варвина резко отреагировала на вопрос о детях

Пара вместе уже больше восьми лет, и все это время супруги мечтают о ребенке. Экс-участница программы часто публикует в своем инстаграм-аккаунте фотографии с племянником – видно, что знаменитость с трепетом относится к мальчику.
Поклонники часто атакуют Наталью Варвину вопросами, почему она до сих пор не подарила мужу наследника. Девушка резко реагирует на подобные комментарии. Как оказалось, не без оснований.
После того как поклонница в очередной раз уточнила про отсутствие детей, блогер взорвалась. Она заявила, что у нее проблемы со здоровьем, именно поэтому за восемь лет брака ей так и не удалось стать мамой. Больная звезда "Дома-2" Наталья Варвина резко отреагировала на вопрос о детях, добавив, что надеется, что удовлетворила любопытство некоторых.
Напомним, в конце 2020-го стало известно, что легендарный телепроект готовится к закрытию. Реалити продержалось в эфире 16 лет, открыв дорогу в шоу-бизнес многим молодым людям.
По слухам, "Дом-2" не уйдет полностью – права на трансляцию передачи планирует приобрести другой телеканал. Также на ТНТ останется шоу "Бородина против Бузовой", в котором будут разбирать отношения участников скандального реалити.
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