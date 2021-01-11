Больная звезда "Дома-2" Варвина резко отреагировала на вопрос о детях

Наталья Варвина была одной из самых ярких участниц шоу "Дом-2". Девушка провела на проекте 4 года, а после ухода за периметр вышла замуж за продюсера телепроекта Алексея Михайловского.

Пара вместе уже больше восьми лет, и все это время супруги мечтают о ребенке. Экс-участница программы часто публикует в своем инстаграм-аккаунте фотографии с племянником – видно, что знаменитость с трепетом относится к мальчику.

Поклонники часто атакуют Наталью Варвину вопросами, почему она до сих пор не подарила мужу наследника. Девушка резко реагирует на подобные комментарии. Как оказалось, не без оснований.

После того как поклонница в очередной раз уточнила про отсутствие детей, блогер взорвалась. Она заявила, что у нее проблемы со здоровьем, именно поэтому за восемь лет брака ей так и не удалось стать мамой. Больная звезда "Дома-2" Наталья Варвина резко отреагировала на вопрос о детях, добавив, что надеется, что удовлетворила любопытство некоторых.

Напомним, в конце 2020-го стало известно, что легендарный телепроект готовится к закрытию. Реалити продержалось в эфире 16 лет, открыв дорогу в шоу-бизнес многим молодым людям.

По слухам, "Дом-2" не уйдет полностью – права на трансляцию передачи планирует приобрести другой телеканал. Также на ТНТ останется шоу "Бородина против Бузовой", в котором будут разбирать отношения участников скандального реалити.