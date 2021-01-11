Зачем вдовец возвел на могиле Глаголевой мемориал за баснословную сумму

Вера Глаголева до последнего не рассказывала о страшном диагнозе. О том, что артистка борется с раком желудка знали только близкие. Зная о недуге, она не опускала руки, а, напротив, строила смелые планы. Например, как режиссер работала над очередным фильмом.
Для общественности смерть Глаголевой стала шоком. Так бизнесмен Кирилл Шубский, который состоял в браке с актрисой с 1992 года, стал вдовцом. Как пишет "Экспресс-газета", предприниматель возвел на могиле покойной супруги беседку, памятник, установил освещение и металлическое кресло.
Также издание, ссылаясь на экспертов, отмечает, что архитектурный комплекс на могиле Глаголевой обошелся Шубскому минимум в 12 миллионов рублей. Якобы бизнесмен таким образом извинился перед покойной супругой за связь с гимнасткой Светланой Хоркиной, которая родила от него сына.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская впервые показала лицо второго сына. Мальчик, которого назвали Ильей, появился на свет весной прошлого года. По мнению фанатов, малыш очень похож на свою знаменитую бабушку.
Популярные темы форума
В Год Быка родилась Алла Пугачева.
Человек размножается как микроб
РСПэха затягивает меня в свои сети
Темная комната
Сын мечтает служить в израильской армии
Дочь попала в плохую компанию.
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Душ
Люблю иногда фантазировать о разном!
Муж изменяет