Дочь Глаголевой распекли за пошлый наряд

Анастасия Шубская с размахом отметила свое 27-летие. Наследница скончавшейся от рака актрисы Веры Глаголевой вышла в свет в провокационном платье.

Муж Анастасии Шубской, хоккеист Александр Овечкин подарил любимой роскошный праздник. Он не пожалел средств – на мероприятие было приглашено несколько десятков гостей, а развлекали их самые популярные артисты: Любовь Успенская, Пелагея, Zivert, Сергей Шнуров и другие.

Вечеринка закончилась под утро. Дочь артистки выглядела умопомрачительно. Она пришла на праздник в пикантном длинном платье. Провокационный наряд с прозрачным низом вызвал критику некоторых фолловеров. Фото в платье она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. "Юбку случаем не забыла надеть?" – спросили фолловеры.

Анастасию Шубскую не смутило, что среди гостей праздника был ее отец – Кирилл Шубский. Девушка редко прилетает в Москву, ведь большую часть года она живет с супругом и двумя детьми в США. В этом году из-за пандемии коронавируса модель видела своих родных реже, чем обычно.

Напомним, Александр Овечкин и Анастасия Шубская живут вместе уже пять лет. В 2016-ом хоккеист и модель сыграли роскошную свадьбу. Помимо новорожденного Ильи у супругов есть еще один сын – Сергей. Мальчику скоро исполнится два года. К слову, после вторых родов дочь Веры Глаголевой довольно быстро пришла в форму, что продемонстрировала на одном из светских мероприятий.

