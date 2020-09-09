"Хочу потерять сознание": заключенный Ефремов находится на грани

В беседе с членами ОНК заключенный заявил, что очень разочарован в адвокате. По словам артиста, Эльман Пашаев буквально обвел его вокруг пальца, ведь обещал ему совсем другой приговор.
Актера смутило очередное предложение юриста, который считает, что апелляционную жалобу стоит направить на рассмотрение в последний день, причем почтой. По словам Михаила Ефремова, в зале суда он написал заявление, в котором выразил несогласие с приговором и желание его обжаловать.
Однако подать апелляцию может только адвокат, причем актер настаивает на новом правозащитнике, ведь Пашаев его разочаровал. Он попросил членов комиссии уточнить у жены, почему к нему вновь пришел тот же юрист. "Как узнать, что происходит?" – плачется Михаил Ефремов. По словам звезды, они не продлевали договор, однако Пашаев заявил, что его якобы прислала жена артиста.
Также осужденный рассказал о своем самочувствии. По его словам, ему тяжело пешком подниматься на прогулку на крышу седьмого этажа. При этом артист не жалуется, понимает, физнагрузка – это полезно.
Моральное состояние актера оставляет желать лучшего. В СИЗО звезда плохо спит. В изоляторе Ефремов планирует много читать, потому что смотреть телевизор ему тошно. Особенно знаменитость тяготят передачи про себя. "Я хочу потеряться. Потерять сознание", – признался заключенный.
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