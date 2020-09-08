Череда внезапных смертей пришибла Арзамасову

Накануне стало известно о смерти Сергея Колтакова. Актеру было 64 года. От чего умер артист, пока не сообщается.
Лиза Арзамасова шокирована произошедшем. Актриса призналась, что на днях вспоминала, как работала с Колтаковым над фильмом "Трепалов и Кошелек". Она восхищалась Сергеем Михайловичей, который своим талантом умел вдохновлять.
Кроме того, актриса упомянула Ирину Печерникову и Бориса Клюева, которые скончались 1 сентября. Лиза также глубоко скорбит по ним.
Арзамасова отметила, что возраст, когда человек прощается с безвременно ушедшими коллегами, обычно наступает позднее. В случае Лизы это произошло уже сейчас, поскольку она начала знакомиться с великими артистами в раннем детстве.
Напомним, летом стало известно о романе Арзамасовой с 46-летним Ильей Авербухом. Знаменитости больше не скрывают, что они вместе. Многие уверены, что фигурист сблизился с актрисой через несколько лет после ее участия в шоу "Лед и пламень". В 2012-ом спортсмен предложил Лизе главную роль в своем представлении.
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