Подтвердившая роман с Авербухом Арзамасова показала малыша: Везем счастье

Недавно 46-летний Илья Авербух и 25-летняя Елизавета Арзамасова подтвердили, что у них роман, чем порядком удивили общественность. Однако говорить о своих отношениях они категорически отказались. И тем не менее, убеждены фанаты, новое фото, которое выложила актриса, оказалось весьма информативным.

Елизавета Арзамасова опубликовала изображение, на котором запечатлена сидящей в автомобиле на переднем пассажирском сиденье. На коленях у звезды комедийного сериала "Папины дочки" расположился крохотный пушистый комочек – домашний питомец. "Везем счастье – в подарок", – уточнила в подписи актриса.

А еще на фотографии отметилась чья-то мужская рука. Впрочем, многочисленные поклонники высказали уверенность, что Елизавета Арзамасова "засветила" своего возлюбленного, прославленного фигуриста Илью Авербуха. А ведь до этого актриса тщательно скрывала избранника.

Известная ведущая, аналитик российского фигурного катания Елена Родина убеждена, что это сделано не просто так. Отметим, что сейчас Илья Авербух плотно занят работой над очередным сезоном шоу "Ледниковый период", где проводит буквально дни и ночи. "И, видимо, подумав "А вдруг уведут?!", ведь проект славится не столько трюками, сколько любовными романами, которые там разгорались, Арзамасова решила, как бы "невзначай" выложить в сториз своего Инстаграма руку Авербуха. Такой дешевый прием. Мне кажется, Лиза таким образом "метит" территорию перед "Ледниковым периодом". Боится, не уверена в себе", – сделала вывод Родина.

Телеведущая увидела в этом поступке Арзамасовой фальшь. Ведь только недавно она утверждала, что не хочет выставлять напоказ подробности своей личной жизни. А тут вдруг показала мужскую руку на фото. "Мы понимаем, что случайно в кадр руки мужчин не попадают, кто хочет скрывать свою личную жизнь, у того палец в кадр не попадет, по себе знаю", – кокетливо отметила Елена.