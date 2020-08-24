"Ущербность и неудовлетворенность": крик души затерроризированной из-за романа с Авербухом Арзамасовой

Звезда сериала "Папины дочки" научилась не обращать внимания на выпады завистников. Между тем Лиза Арзамасова считает неправильным, что злобные комментарии в соцсетях стали своеобразной нормой. Артистка поделилась мнением с подписчиками личного микроблога. К обсуждению темы внезапно присоединился фигурист Илья Авербух.

Последние несколько месяцев актриса Лиза Арзамасова не сходит со страниц прессы. 25-летняя звезда сериала "Папины дочки" пользуется повышенным вниманием общественности из-за романа с 46-летним фигуристом Ильей Авербухом.

Когда стало известно, что спортсмен и артистка пара, на последнюю обрушилась волна критики. Завистники упрекнули Лизу в расчетливости, дескать, Арзамасова пытается реанимировать карьеру за счет знаменитого человека.

По словам актрисы сериала "Папины дочки", она с малых лет в профессии. За годы карьеры девушка вырастила "броню", поэтому выпады завистников ей что слону дробина.

"В любом случае, в оценке этого явления чаще всего говорится о недостатке любви и внимания, о душевной ущербности и неудовлетворенности. Счастливые люди не брызжут ядом", – рассудила Лиза Арзамасова.

Затерроризированная актриса старается не обижаться на критиков, не спорить с ними. Тем не менее, знаменитость расстраивается из-за того, что в общественном понимании хейтерство стало обыденностью и нормой. На злобные комментарии перестали обращать внимание и это неправильно. "Я понимаю, что "собака лает, караван идет", – сама так живу. Но что-то же можно изменить?" - задалась вопросом Лиза Арзамасова.

К обсуждению насущной для многих известных людей темы присоединился Илья Авербух. "Кесарю кесарево, Божие Богу… Мира всем с миром и с самим собой", – поддержал избранницу фигурист. Спортсмен также добавил, что адекватные люди должны противостоять хейтерам.