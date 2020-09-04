Снижать сумму алиментов нет необходимости: Барановская узнала в налоговой о доходах Аршавина

Андрей Аршавин судится с бывшей гражданской женой, теледивой Юлией Барановской. В Савеловском суде состоялось очередное заседание.
У телеведущей от футболиста трое детей. На каждого ребенка экс-возлюбленная спортсмена получает чуть более 300 тысяч рублей. Аршавин считает, что платит детям слишком много. Спортсмен хочет уменьшить размер алиментов, ссылаясь на резкое падение собственных доходов.
Надо заметить, что с иском Аршавин обратился еще в начале этого, 2020 года. Однако судебное разбирательство по алиментному спору откладывалось несколько месяцев – всему виной пандемия коронавируса.
Интересы Юлии Барановской в суде представляли адвокаты Тимур Матвеев и Владислав Подшебякин. Защитники ходатайствовали о предоставлении сведений о заработках Андрея Аршавина из налоговой. Фемида на прошение отреагировала положительно.
Получив документы от ведомства, юристы пришли к выводу, что Аршавин зарабатывает достаточно. Необходимости снижать сумму выплат нет.
Адвокат Тимур Матвеев добавил, что отчисления на детей от Барановской учитывались при определении суммы алиментов на дочь Аршавина Есению. Этот ребенок появился в союзе спортсмена с журналисткой Алисой Казьминой. Андрей и Алиса развелись в 2019 году.
"Сейчас получается, что в сумме Аршавин отдает 62% своих доходов четверым наследникам", – подчеркнул адвокат Юлии Барановской. Защитник подчеркнул, что удержание не превышающее 70%. судебная практика считает допустимым.
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