"Лучший футболист, муж и отец": Барановская рассказала о значимом мужчине

Как оказалось, знаменитость как никому доверяет мужу своей лучшей подруги, футболисту Юрию Жиркову. Нападающий клуба "Зенит", по словам Юлии Барановской, обладает множеством положительных качеств.
"Лучший футболист, лучший муж, лучший отец, лучший крестный папа..." – заявила теледива. Знаменитость отметила, что Жирков не способен на предательство, и она лично в этом убедилась.
20 августа Юрий Жирков празднует 37-летие. Юлия Барановская трогательно поздравила приятеля в личном микроблоге. Телеведущая пожелала звезде спорта долгой карьеры и крепкого здоровья. Барановская надеется, что в будущем Жирков сможет воплотить заветную мечту в жизнь. По словам Юлии, футболист хочет открыть музей.
Также Барановская опубликовала архивное фото, созданное, судя по всему, на одной из вечеринок. В кадре Юрий обнимает Юлию и свою жену Инну.
Отметим, что много лет назад Инна и Юрий Жирковы были одними из тех, кто помог Юлии Барановской встать на ноги после расставания с футболистом Андреем Аршавиным. Спортсмен бросил теледиву с тремя детьми. Также известно, что Инна и Юрий являются кумовьями Юлии: супруги крестили детей ведущей.
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