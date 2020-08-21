Известный певец снял штаны перед Барановской

Юлия Барановская в ютуб-шоу "Конечно, Вася" высказалась по поводу внешнего вида рэпера Моргенштерна. По словам телеведущей, у музыканта застиранные трусы.



Юлия Барановская увидела Моргенштерна на дне рождения своего друга Егора Крида. Певец так активно танцевал, что в какой-то момент с него упали джинсы. Рэпер прыгал на сцене, не думая, как выглядит перед гостями.

Звезда призналась, что была разочарована. Она осудила артиста за такое небрежное отношение к себе. По словам теледивы, каждый человек, а тем более артист должен следить за собой и своим гардеробом.

Юлия Барановская не понимает мужчин, которые надевают грязное нижнее белье. "Такие застиранные белые трусы в катышках. И я расстроилась. То есть человек весь в "ролексах", бриллиантах, а трусы у него застиранные", – поделилась телеведущая впечатлением о белье Моргенштерна.

Юлия Барановская уверена, что ее слова не обидят Моргенштерна, ведь эпизод с его спущенными джинсами широко обсуждался в СМИ. Сама она тщательно следит за гардеробом. Телезвезда призналась, что выбирает красивое качественное нижнее белье не для мужчин, а для себя.

Напомним, что Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Поклонники знаменитости восхищаются тем, как ей удается совмещать роли матери и телеведущей, оставаясь в прекрасной форме.