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Семья Ефремова намерена подать на Пашаева в суд за мошенничество

Семья Ефремова намерена подать на Пашаева в суд за мошенничество

Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
8 сентября Михаилу Ефремову озвучили приговор и дали восемь лет колонии общего режима. На карантин артиста отправили в СИЗО. После последнего заседания актер отказался от услуг Эльмана Пашаева и планирует оспорить решение в вышестоящей инстанции.
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Источник из окружения звезды сообщил, что родственники осужденного готовятся подать заявление в правоохранительные органы на бывшего адвоката. Семья актера до сих пор в шоке от приговора и странной линии защиты, которую выбрал Эльман Пашаев. Впрочем, сам Михаил Ефремов считает, что тот "подставил" его на восемь лет.

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Родные артиста называют услуги правозащитника сомнительными. Сейчас приближенные осужденного ждут от юристов правовую оценку действий Пашаева. Уже после этого семья примет окончательное решение и, возможно, напишет заявление в соответствующие органы, чтобы проверить адвоката на причастность к мошенничеству.

Стоит напомнить, что после резонансного дела Эльмана Пашаева лишила адвокатского статуса на год. Юрист довольно спокойно отнесся к подобному, он заявил, что действовал в рамках закона и уверен, что его просто "заказали". По словам правозащитника, Михаил Ефремов попросил его во всем разобраться, так как в момент аварии ничего не помнил.

Впрочем, поведение адвоката на суде и позиция актера во время слушаний шокировали народ. В видеообращении, которое артист записал через несколько дней после ДТП, он уверял, что не собирается "отмазываться" от срока и понимает всю тяжесть совершенного преступления.

Во время суда Эльман Пашаев пытался доказать, что в момент аварии за рулем находился не Михаил Ефремов. Он даже разыскал двух свидетелей, которые якобы находились неподалеку с местом столкновения. Правда, их показания не были приняты, а на последнем слушании актер все же признал вину.

Автор: 28 сентября 2020, 13:19 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
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Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

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