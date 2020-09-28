Семья Ефремова намерена подать на Пашаева в суд за мошенничество

8 сентября Михаилу Ефремову озвучили приговор и дали восемь лет колонии общего режима. На карантин артиста отправили в СИЗО. После последнего заседания актер отказался от услуг Эльмана Пашаева и планирует оспорить решение в вышестоящей инстанции.

Источник из окружения звезды сообщил, что родственники осужденного готовятся подать заявление в правоохранительные органы на бывшего адвоката. Семья актера до сих пор в шоке от приговора и странной линии защиты, которую выбрал Эльман Пашаев. Впрочем, сам Михаил Ефремов считает, что тот "подставил" его на восемь лет.

Родные артиста называют услуги правозащитника сомнительными. Сейчас приближенные осужденного ждут от юристов правовую оценку действий Пашаева. Уже после этого семья примет окончательное решение и, возможно, напишет заявление в соответствующие органы, чтобы проверить адвоката на причастность к мошенничеству.

Стоит напомнить, что после резонансного дела Эльмана Пашаева лишила адвокатского статуса на год. Юрист довольно спокойно отнесся к подобному, он заявил, что действовал в рамках закона и уверен, что его просто "заказали". По словам правозащитника, Михаил Ефремов попросил его во всем разобраться, так как в момент аварии ничего не помнил.

Впрочем, поведение адвоката на суде и позиция актера во время слушаний шокировали народ. В видеообращении, которое артист записал через несколько дней после ДТП, он уверял, что не собирается "отмазываться" от срока и понимает всю тяжесть совершенного преступления.

Во время суда Эльман Пашаев пытался доказать, что в момент аварии за рулем находился не Михаил Ефремов. Он даже разыскал двух свидетелей, которые якобы находились неподалеку с местом столкновения. Правда, их показания не были приняты, а на последнем слушании актер все же признал вину.