"Будет вонять потихоньку в одиночестве": Джигарханян вышел из себя после громких слов Цымбалюк-Романовской

Пасынок знаменитости, Степан Джигарханян, слова Виталины Цымбалюк-Романовской опроверг. О экс-мачехе наследник Армена Борисовича говорит неохотно.
"Гнилые люди не чувствуют своего запаха", – процитировал классика Степан. Джигарханян-младший уверен, что Цымбалюк-Романовской пиарится на имени бывшего мужа. Дескать, Виталина выпала из публичного пространства и таким образом напоминает себе.
По словам пасынка артиста, пианистка вот уже три года говорит прессе одно и то же. Мол, Армен Джигарханян одинок и болен. "Удивительно, что мадам не хватает фантазии даже слова менять местами", – вышел из себя Степан.
Джигарханян-младший подчеркнул, что его отец находится в добром здравии. Рядом с ним "спутница жизни" Татьяна Власова. Армен Борисович и его зазноба живут в просторной квартире в центре Москвы. "Он окружен заботой и вниманием надежных и настоящих друзей, когда надо – медперсонала", – уверил наследник артиста.
Степан Джигарханян отметил, что попытка Виталины Цымбалюк-Романовской спровоцировать скандал не увенчалась успехом. Близкие актера не дадут ей нужной ответной реакции. Пасынок советской звезды добавил, что пианистка вызывает у публики только зевоту. Скоро Виталину окончательно забудут.
"Так и будет вонять потихоньку в одиночестве и из темноты..." – резюмировал Степан.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Кто знает где Клава?
Сифилиона
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Мужики смотрят только на внешность
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Лиона расскажите нам о себе
США грабит весь мир
Вы верите в сглаз?