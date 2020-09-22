Как чувствует себя заразившийся коронавирусом Харламов

В сентябре появилась информация о том, что Гарик Харламов заразился коронавирусом. Из-за этого съемки нового сезона Comedy Club были отложены. Помощник комика поспешил опровергнуть эту новость. По его словам, шоумен просто простудился.
Но спустя несколько дней Харламов все-таки признался поклонникам, что у него обнаружили COVID-19. В своем инстаграм-аккаунте комик разместил отрывок из номера в Comedy Club. В сценке он покашлял и посмеялся: "Какой у меня может быть вирус? Коронавирус что-ли?". Под видео Гарик написал: "Вот так, шутишь, шутишь...".
Накануне экс-возлюбленный Кристины Асмус сообщил, что режим самоизоляции завершился. Стало быть, он выздоровел. Гарик опубликовал видео, снятое в машине. На кадрах видно, как шоумен подпевает песне. "Мир прекрасен. Не болейте", – обратился Харламов к подписчикам.
Напомним, в этом году стало известно о разводе Гарика и Кристины. Супруги не стали рассказывать причину расставания. Недавно же Асмус заявила, что развод стал для Харламова подарком.
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