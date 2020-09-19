Последствия развода: Харламов смирился с непристойными ролями Асмус

Зураб Матуа сделал сенсационное признание. По словам резидента шоу "Comedy Club", нашумевший фильм "Текст" не смог повлиять на семейные отношения звездной пары. Комик постарался назвать истинные причины громкого развода Асмус и Харламова.

Долгое время ходили слухи, что именно фильм "Текст" испортил брачный союз двух звезд российского шоу-бизнеса.

Многочисленная аудитория во всем винила безответственный подход Кристины Асмус и ее непристойное поведение в киноленте. Поклонники были уверены, что Гарик Харламов не переживет публичное унижение супруги.

Стоит отметить, что брак звездной пары длился восемь лет. Со стороны казалось, что артисты действительно счастливы.

Однако в одном из интервью юморист признался, что сам стал инициатором громкого развода. К этому решению Гарик пришел еще в прошлом году.

Из-за того, что пара не решилась выступить с официальным заявлением и назвать истинную причину семейного разлада, поклонники звезд стали строить собственные догадки.

Так и родились предположения о ранимом Харламове и его нелюбви к фильму "Текст". Правда, зрители еще долгое время не забудут откровенные сцены с Кристиной Асмус.

Коллега Гарика Харламова встал на его защиту и рассказал СМИ об отношениях экс-супругов. Зураб Матуа публично заявил, что фильм Клима Шипенко никогда не волновал комика.

По словам резидента "Comedy Club", отношения между партнерами стали портиться задолго до того, как вышел скандальный кинопроект.