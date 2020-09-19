Последствия развода: Харламов смирился с непристойными ролями Асмус

Долгое время ходили слухи, что именно фильм "Текст" испортил брачный союз двух звезд российского шоу-бизнеса.
Многочисленная аудитория во всем винила безответственный подход Кристины Асмус и ее непристойное поведение в киноленте. Поклонники были уверены, что Гарик Харламов не переживет публичное унижение супруги.
Стоит отметить, что брак звездной пары длился восемь лет. Со стороны казалось, что артисты действительно счастливы.
Однако в одном из интервью юморист признался, что сам стал инициатором громкого развода. К этому решению Гарик пришел еще в прошлом году.
Из-за того, что пара не решилась выступить с официальным заявлением и назвать истинную причину семейного разлада, поклонники звезд стали строить собственные догадки.
Так и родились предположения о ранимом Харламове и его нелюбви к фильму "Текст". Правда, зрители еще долгое время не забудут откровенные сцены с Кристиной Асмус.
Коллега Гарика Харламова встал на его защиту и рассказал СМИ об отношениях экс-супругов. Зураб Матуа публично заявил, что фильм Клима Шипенко никогда не волновал комика.
По словам резидента "Comedy Club", отношения между партнерами стали портиться задолго до того, как вышел скандальный кинопроект.
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