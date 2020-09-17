Развод стал подарком: Асмус вскрыла новые подробности разрыва с Харламовым

Кристина Асмус удивила подписчиков своего микроблога. Актриса вновь подняла тему развода. В комментариях ее соцсети менеджер магазина нижнего белья предложил сделать подарок своему любимому. Кристина ответила, что уже сделала ему подарок – развод.
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов находятся в процессе расторжения брака. Пара прожила вместе восемь лет. Потом был скандальный фильм "Текст" с постельной сценой Асмус. Она сыграла так натурально, что семью затравили в Сети.
Отметим, Кристина и Гарик неоднократно говорили, что развод не связан с этим скандалом. Вообще для звезд развал семьи показалось делом очень веселым. Они постоянно шутят на эту тему в интернете.
Общая дочь Кристины и Гарика Настя живет с мамой, хотя в Сети часто говорят, что девочку воспитывает отец. Так, первого сентября в школу Настю отвел один Гарик, Кристина была на работе. Потом мать сильно горевала из-за того, что пропустила такое важное событие в жизни своего ребенка.
Напомним, последнее время актриса была в Геленджике на съемках передачи "Золото Геленджика". Программу оценили не все зрители, некоторым она показалась скучной и напоминающей типичные американские шоу.
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