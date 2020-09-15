"Вложил душу, силы и деньги": заболевший Харламов отдал последнее

Десять дней назад комик обнаружил у себя симптомы коронавируса. Гарик Харламов был вынужден отменить съемки в шоу Comedy Club и самоизолироваться дома.
Знаменитость сдала тест на COVID-19, который оказался отрицательным. Тем не менее, Харламов проявляет сознательность и ни с кем не контактирует.
Гарик признался, что болезнь не испортила ему настроение. Комику греет душу новый сериал, работа над которым длилась полтора года. Картина выйдет под названием "Гусар". Лента будет состоять из 17 серий. Премьера должна состояться в октябре.
"Проект, в который я вложил душу, силы и деньги. Короче все то, чего у меня уже нет", – признался Гарик Харламов.
Юморист добавил, что "Гусар" получился очень смешным и красочным. Харламов понимает, что после премьеры на него обрушится шквал критики. К негативу Гарик уже готов.
"Мне что-то подсказывает, что это будет что-то похожее на анекдоты про поручика Ржевского... Сомневаюсь, что зайдет, если честно, но посмотрю обязательно", – отреагировал на анонс подписчик. Харламов поспешил разубедить интернет–пользователя. "Вообще не угадали", – заметил комик.
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