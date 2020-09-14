Виторган высмеял позу Лукашенко перед Путиным

Виторган опубликовал снимок, на котором запечатлены Лукашенко и Путин, сидя в креслах. Президент Белоруссии повернулся вполоборота, чтобы удобнее было беседовать. Российский лидер расположился более вальяжно: откинулся назад, расставил широко ноги и положил руки на подлокотники.
Глядя на Владимира Владимировича, актер вспомнил слова своей матери. Она сравнивала советских руководителей с всадниками, которые растопыривают ноги по привычке. "Что ж они все, как на мягкое сядут, так сразу ноги врастопырку, как будто с коня только слезли", – процитировал Максим родительницу.
Лукашенко же, по мнению Виторгана, выглядит, как дамский угодник XVIII-XIX веков. "Никак гербарий принес полюбоваться", – посмеялся артист.
Пользователи Сети отметили, что актер очень точно описал политиков. Некоторые же скептически отнеслись к замечанию Виторгана, посчитав, что он поставил "диагноз" президентам. Актер же пояснил: "Выразительность жеста – часть профессии".
Напомним, недавно общественность заговорила о беременности возлюбленной Максима Нино Нинидзе. Девушка спровоцировала слухи, надев просторную одежду.
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