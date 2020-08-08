"Молчать не могу": известный режиссер заявил об уничтожении Михаила Ефремова

Художественный руководитель театра "Модер" Юрий Грымов высказался о смертельном ДТП, устроенном Михаилом Ефремовым в центре Москвы. Он считает, что адвокат Эльман Пашаев запутывает звезду.



Он подчеркнул, что в последнее время актер меняет тактику, то признавая, то отрицая свою вину. По его мнению, Михаила Ефремова могли обмануть юристы.

Грымов отметил, что старался не комментировать скандальные события. "Но сегодня я молчать не могу", – заявил режиссер. Он полагает, что эти стратегические решения адвокатов уничтожают Михаила Ефремова.

Также Грымов добавил, что нельзя забывать о семье погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Он добавил, что всех рассудит время, но человеком нужно оставаться в любом случае и не бояться раскаяния.

Напомним, 5 августа на суде Михаил Ефремов заявил, что не признает свою вину в смертельном ДТП, потому что был настолько пьян, что ничего не помнит. Инспектор ГИБДД, оформлявший аварию, подтвердил, что артист находился за рулем машины в момент ДТП. По его словам, в бесед с ним актер прознал свою вину и все время каялся, называя себя дураком и сожалея о том, что сел за руль пьяным.

Как писали "Дни.ру", трагедия произошла вечером 8 июня на садовом кольце. Михаил Ефремов на своем авто вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Теперь звезде грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.