"Молчать не могу": известный режиссер заявил об уничтожении Михаила Ефремова

Он подчеркнул, что в последнее время актер меняет тактику, то признавая, то отрицая свою вину. По его мнению, Михаила Ефремова могли обмануть юристы.
Грымов отметил, что старался не комментировать скандальные события. "Но сегодня я молчать не могу", – заявил режиссер. Он полагает, что эти стратегические решения адвокатов уничтожают Михаила Ефремова.
Также Грымов добавил, что нельзя забывать о семье погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Он добавил, что всех рассудит время, но человеком нужно оставаться в любом случае и не бояться раскаяния.
Напомним, 5 августа на суде Михаил Ефремов заявил, что не признает свою вину в смертельном ДТП, потому что был настолько пьян, что ничего не помнит. Инспектор ГИБДД, оформлявший аварию, подтвердил, что артист находился за рулем машины в момент ДТП. По его словам, в бесед с ним актер прознал свою вину и все время каялся, называя себя дураком и сожалея о том, что сел за руль пьяным.
Как писали "Дни.ру", трагедия произошла вечером 8 июня на садовом кольце. Михаил Ефремов на своем авто вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Теперь звезде грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
ПТУ
Гордон бросил молодуху
В каких городах трудно выживать???
Меня используют все куда я не приду
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Троицк
Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.
Серебряные лисы
Лука Сафронов