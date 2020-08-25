Цымбалюк-Романовская сообщила о состоянии изгнанной Джигарханяном онкобольной матери

Родители Виталины Цымбалюк-Романовской всегда и во всем ее поддерживают. И, конечно, не верят тому потоку лжи и оскорблений, которые третий год льются на киевскую пианистку. Корреспондент "Дни.ру" спросил, как сегодня живут ее мама и папа.

"Моя мама Лидия Ивановна занимается здоровьем, у нее стабильная ситуация (несколько лет назад у женщины диагностировали онкологическое заболевание, и она прошла несколько курсов химиотерапии – Прим. ред.), – рассказала Виталина. – И, конечно, переживает за меня. А я стараюсь не расстраивать родителей".

На клевету в адрес Виталины ее родители давно не реагируют. "Если бы я была мошенницей, аферисткой или воровкой, то им, конечно, было бы стыдно, – пояснила киевская пианистка. – А поскольку они знают, что это – не обо мне, что я кристально чиста и честна, то и не принимают близко к сердцу чушь. Для них важно, какая я сама по себе, а не то, что обо мне говорят другие".

"Я всегда жила и вела себя очень скромно, но с детства обо мне сочиняли какие-то небылицы, так что я давно привыкла, – улыбается бывшая жена Армена Джигарханяна. – Видимо, такова моя планида. Это не значит, что человек плохой или скандальный, просто люди судят по себе, наверное, когда другим приписывают какие-то пороки и недостатки. Наверное, они бы на моем месте воровали, обирали старика, травили своего мужа, но я же ничего такого не делала".

Родители Виталины, как и она сама, работали в театре Джигарханяна. "Армен Борисович не просто предложил им работать – он настаивал, чтобы я привела "своих людей", – вспоминает Цымбалюк-Романовская. – Мама возглавляла пошивочные мастерские и сама лично отшила очень много костюмов для спектаклей. Смета на расходы по костюмам при ней сократилась более чем в два раза. Отец работает инженером более 40 лет, до этого работал в Москве, в проектном институте. Более десяти лет в театре не могли открыть Малую сцену. Все выделенные Департаментом культуры деньги куда-то исчезали, а актов выполненных работ, как правило, не было. Или акты были, а работы были не закончены. Благодаря моему папе Виктору Владимировичу Малую сцену ввели в эксплуатацию за один год, а на Основной сцене он привел в порядок противопожарную систему и спас ее от закрытия – решение суда уже было вынесено".

"При выпуске спектаклей приглашенные в театр режиссеры отмечали профессиональный уровень моих родителей, даже не зная, что я состою с ними в родстве. При этом зарплаты у моих родителей были не только намного меньше, чем у их предшественников, но и меньше, чем у остальных сотрудников. Я это делала умышленно – подавала пример экономии бюджета, начиная с себя. Благодаря двум годам экономии и эффективного использования средств мне и удалось погасить многомиллионные задолженности, образованные в предыдущий период руководства. Я горжусь работой своих родителей", – подчеркнула теперь уже бывшая жена Джигарханяна.

Но когда ее вынудили уйти с поста генерального директора театра, ушли и ее родители. "Хотя это все, конечно, было совершенно незаконно, – убеждена Виталина. – Без меня они не собирались оставаться в театре, где их без конца унижают и гнобят".