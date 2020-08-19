Народ разнес в пух и прах новый клип Бузовой: Блевотина какая-то

Накануне Ольга Бузова презентовала клип на новую песню Mira me Bebe. Трек звезда записала совместно с Джаро и Ханзой. Четырехминутный ролик показывает историю любви преступника и его девушки – видео снято с элементами боевика.

Как отметила артистка, они с создателями решили устроить "настоящий экшен" в голливудских традициях. Она предложила подписчикам посмотреть новую работу и выяснить, что же победило: любовь или предательство, добро или зло.

Подписчики Ольги Бузовой в "Инстаграм" восприняли клип с восторгом, артистке сделали множество комплиментов по поводу ее образов в видео. Многие оценили наряд певицы а-ля Фрида Кало – его посчитали довольно необычным.

Однако в комментариях на "Ютуб" народ стесняться в выражениях не стал. От пользователей видеохостинга Ольге Бузовой досталось. Некоторые отметили, что картинка не соответствует музыке. "Так весело наблюдать, как русские пытаются повторить стиль американцев в клипах😂 но, как говорится, хотели как круче, а получилось как всегда (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявил один из подписчиков.

"Блевотина какая-то", "Плагиат Бьенсе, но до Бьенсе тебе как до Китая раком", "Что за хрень вы наснимали?", "Ощущение, что включила радио и телевизор без звука, картинка не совпадает с песней. Сюжет клипа не совсем поняла, о чем он?! И образ с этими красными ягодами-цветами", "О чудо, у меня запор прошел, под эту паносную песню", – написали в комментариях.

За сутки клип собрал больше миллиона просмотров, понравилась композиция 24 тысячам пользователей "Ютуб", 14 тысяч отметили видео дислайком. Напомним, недавно бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян выпустил ролик совместно с Филиппом Киркоровым на песню "Ролекс". Количество пальцев вниз под видео уже достигло 249 тысяч.