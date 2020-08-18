Поклоняется Сатане? Бузова оконфузилась на людях

Ольга Бузова повела себя очень странно. У пользователей соцсетей две версии, объясняющие действия певицы.

В Сети появилось видео, на котором Ольга Бузова странно крестится. Россияне предположили, что ведущая "Дома-2" не умеет это делать или умышленно меняет православное крестное знамение. Некоторые уверены, что артистка поклоняется темным силам, тем более что она постоянно показывает символ Бафомета.

Поводом для обсуждения стал ролик в "Сторис" теледивы, записанный перед выходом на сцену. В нем Ольга Бузова складывает три пальца и дважды крестится странным образом: лоб-лево-право, сообщает "Экспресс газета".

Знаменитость оконфузилась, на что указали фолловеры. Однако подобное знамение Ольга использует не первый раз. Так, во время участия в съемках программы "Форт Боярд" певица делала то же самое.

Ранее певицу раскритиковали за очень дорогой подарок своему возлюбленному, блогеру Давиду Манукяну. Ольга Бузова преподнесла ему презент за пять миллионов рублей – часы Rolex и золотой браслет с бриллиантами.

А в середине июля Бузова стала фигуранткой крупного скандала. Телеведущая позволила себе прийти на эфир в нетрезвом виде. Неадекватное состояние звезды заметили участники телестройки и соведущий знаменитости Андрей Черкасов. Певице пришлось оправдываться за свое поведение.

