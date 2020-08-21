15-летняя дочь Беллуччи и Касселя показала своего возлюбленного

Не так давно в своем блоге она показала несколько снимков с парнем. Личность ухажера уже установили в Сети. Жгучим брюнетом оказался Лука Саландра – французская модель. Судя по фото, молодой человек так же красив, как и наследница актеров.
На совместных кадрах Дева Кассель и незнакомец мило целуются и дурачатся. По слухам, пара вместе уже полгода. Скорее всего, ребята познакомились на одной из съемок, в которых девушка последнее время постоянно участвует.
Стоит отметить, что Дева – копия своей матери. Не так давно дочь Моники Беллуччи стала лицом нового аромата от Dolce & Gabbana. Ее парень пока не так знаменит, хотя уже участвует в Неделях моды и снимается для обложек глянцевых журналов.
По сообщениям инсайдеров, Дева успела познакомить избранника с родителями. По крайней мере, новая жена отца – Тина Кунаки – оставляет восторженные комментарии под снимками падчерицы и ее бойфренда.
Не так давно папарацци сняли модель в компании обоих родителей. Венсан Кассель и Моника Беллуччи редко общаются после развода, однако решили поддержать дочь и прилетели к ней на очередные съемки.
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