Пытающиеся закрепиться в Голливуде Меган Маркл и принц Гарри сделали важный шаг

Внук британской королевы и его супруга собираются стать продюсерами. Гарри и Меган заняты поиском хорошего проекта, в который могли бы вложиться. Возможно, знаменитости подключатся к созданию какого-нибудь фильма или сериала.
Как стало известно западным СМИ, Меган Маркл и ее избранник тайно встретились с Бонни Хаммер – председателем NBCUniversal. Корпорация занимается в том числе кинопроизводством и телевещанием.
Стоит отметить, что Бонни и Меган очень хорошо знают друг друга. Медиаменеджер и жена принца познакомились во время работы последней в сериале "Форс-мажоры".
Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу NBCUniversal. Представители компании пока отказываются говорить о возможном сотрудничестве с Меган Маркл и принцем Гарри.
Ранее сообщалось, что невестка британской королевы может возобновить актерскую карьеру. Голливудские продюсеры готовы предложить Меган Маркл хорошие деньги за появление в кадре.
За съемки жене принца Гарри обещают гонорар в размере 50 миллионов долларов. Артистка, например, может вернуться в сериал "Форс-мажоры", который когда-то прославил ее.
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