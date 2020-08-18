Принц Уильям затаил обиду на брата

Принцы Уильям и Гарри не поддерживали общение с января. Тогда члены королевской семьи собрались Сандрингемском дворце, чтобы решить судьбу принца Гарри и Меган Маркл, которые поделились своими планами на дальнейшую жизнь.
Один из авторов книги о герцогах Сассекских "В поисках свободы" Омид Скоби объяснил журналистам, что Уильям затаил обиду, потому что брат, принимая решение покинуть Великобританию, не посоветовался с ним. По сути, Гарри должен был сообщить герцогу Кембриджскому, как будущему правителю, об отказе от королевских обязанностей лично.
Любопытно, что ранее главный редактор True Royalty TV опровергал плохие отношения принцев Гарри и Уильяма. Согласно источникам журналиста, братья часто общались по видеосвязи во время режима самоизоляции.
Напомним, недавно переехавшие в США Гарри и Меган наконец-то обзавелись собственным жильем. Звездная чета приобрела особняк у российского миллиардера Сергея Гришина за 14,7 миллионов долларов. Есть информация, что с покупкой недвижимости принцу Гарри помог отец, принц Чарльз.
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