Принц Уильям затаил обиду на брата

Полгода назад принц Гарри и Меган Маркл заявили, что больше не желают выполнять обязанности королевской семьи и мечтают о самостоятельной жизни. Как отнеслась к решению внука Елизавета II, общественность знает – королева пыталась отговорить герцога Сассекского от такого решения, подозревая, что Меган повлияла на супруга. Оказывается, его брат, принц Уильям, вовсе не общался с ним на протяжении долгого времени.

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