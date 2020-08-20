Прислуга высмеяла аристократичные замашки Меган Маркл: О, дорогуша!

Меган Маркл и принц Гарри около двух месяцев назад приобрели роскошный особняк в Санта-Барбаре. Чтобы сделать свою жизнь комфортной, им пришлось расширить штат прислуги.

Пара вполне довольна услугами, которые им оказывают новые работники. Горничные также уже успели оценить свою хозяйку, причем далеко не с положительной стороны. По слухам, прислуга вовсю насмехается над Меган Маркл, которая, по их мнению, строит из себя аристократку.

По сообщениям инсайдеров, особенно подчиненные герцогини отмечают "шикарный" британский акцент, с которым пытается разговаривать супруга принца Гарри. Также в шутку превратились и присказки, которыми пользуется Меган Маркл.

Довольно часто она употребляет британизм "О, дорогуша!", стараясь как можно сильнее растягивать гласные. Горничные за спиной частенько повторяют это выражение и смеются над тем, как бывшая актриса пытается казаться не той, кем является.

Принц Гарри, наоборот, вызывает у работников поместья лишь уважение. По их словам, внук Елизаветы II держится с прислугой довольно просто и вежливо. Британское произношение никого не смущает, ведь для него это не показное.

Напомним, в особняке Меган Маркл и принца Гарри есть девять спален, 16 ванных комнат, библиотека, винный погреб и многое другое. Дом пара приобрела у российского миллиардера Сергея Гришина за 14,7 миллиона долларов.