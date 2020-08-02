Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Состояние смертельно больной Екатерины Волковой изменилось
Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
партнеры
Суббота
1 августа
Лента новостей
00:14
Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 августа 2020 года
00:09
Екатерина Климова показала редкий снимок с мамой: Очень похожи
22:08
Без прикрас: Подольская разочаровала фанатов своим внешним видом
20:14
Звезда "Дома-2" раскрыла ужасающие подробности родов
20:05
Как изменится отдых в Турции после пандемии
18:05
Орлова прокомментировала попавшие в Сеть снимки с тайным возлюбленным
18:04
"Какой очаровательный малыш!": Басков растрогал кадрами нового члена семьи (видео)
17:55
Беременная Джиджи Хадид обнародовала редкие семейные фото
17:51
Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог
17:50
У Депардье возникли серьезные проблемы из-за обвинений в изнасиловании
17:22
Умер двукратный призер Олимпийских игр Витольд Креер
16:59
Сына Алибасова будут судить за избиение экс-директора группы "На-На"
16:45
Охлобыстин потрясен желанием Ефремова сесть в тюрьму: Миша загипнотизирован
15:51
"Это ее личный вопрос": Пригожин бросился спасать затравленную певицу
14:48
В Москве на МКАД в результате аварии погибли 3 человека
14:19
Появилось опровержение данных о признании вдовой Картрайта вины в убийстве
14:10
Эксперт: Лукашенко придется отвечать за враждебную акцию против Путина
14:01
Хаматова о чудовищной ситуации в "Современнике" после ухода Гармаша
14:01
Степаненко обратилась к Петросяну в эфире своего шоу: Живи долго и счастливо
14:00
Появилась информация о влиянии на Абдулова черного приворота
13:53
Соседов облил помоями сестру Маликова
13:51
Куценко оценил роскошные формы раздетой Толкалиной
13:36
Алибасов-младший заподозрил Федосееву-Шукшину в колдовстве
13:16
"Снова девочка": Орбакайте повергла поклонников в шок
13:13
Савельева не жалеет о романе с Ягудиным: Мы оба от этого выиграли
12:51
Ларису Удовиченко экстренно доставили в больницу
12:20
Пугачева на танцполе поразила поклонников
12:11
Обвиняемую в убийстве вдову Картрайта доставили в суд
11:50
Это трагедия: народ оторопел от неожиданного решения Гармаша
11:40
Исаева: Началова знала дату своей смерти
10:59
Коронавирусом в России заразились более 845 тысяч человек
10:58
Соседов о союзе Пугачевой с Галкиным: Преследуется финансовая выгода
10:38
Помощник отреагировал на слухи о разводе Пугачевой
10:15
Выросли пенсии, но подорожал газ: как изменилась жизнь россиян с 1 августа
10:09
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17,5 миллиона человек
08:18
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 августа 2020 года
07:57
Летучая решила заняться боксом: Очень сексуально!
06:00
"Неприятно смотреть": Кети Топурии указали на модный промах
04:01
Стилист разнесла наряды Лены Летучей: Набор трикотажных предметов по цене самолета
02:07
Стала известна причина конфликта между британскими принцами
23:55
Королева жестко муштрует запевшего сына
21:53
"Такие прелестные!": россияне в восторге от "свадебного" кадра Седоковой (видео)
21:30
Народ настоял: Ивлееву вернули в шоу "Орел и решка"
21:30
Лукашенко предрекли поражение на выборах: фальсификации не помогут
21:09
Взрыв автозаправки в Краснодарском крае: трое в тяжелом состоянии
21:05
Бабкина после тяжелой болезни появилась на двух колесах
20:46
Российские рыбаки поймали тунца весом около 200 килограммов
20:23
Путин обязал росгвардейцев представляться гражданам
19:40
Женщине после насморка отрезали распухший в три раза нос
19:27
"Знаем таких – точно сволочь!": хейтеры затравили мать Тимати
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко предрекли поражение на выборах: фальсификации не помогут
Соседов облил помоями сестру Маликова
"Брошенная и обобранная": Федосеева-Шукшина пришла к мужу-покойнику
Стало известно о романе Джигарханяна с молодой моделью из Америки
Задержание россиян в Белоруссии сделало Лукашенко нерукопожатным для Кремля – эксперт
Хаматова о чудовищной ситуации в "Современнике" после ухода Гармаша
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала редкий снимок с мамой: Очень похожи

Екатерина Климова показала редкий снимок с мамой: Очень похожи

Екатерина Климова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Екатерина Климова редко показывает маму поклонникам. Но в день рождения родительницы актриса все-таки сделала исключение.
прочитано 265 раз

42-летняя Екатерина Климова опубликовала несколько снимков своей мамы Светланы Владимировны. На одном из кадров актриса трогательно обнимает родительницу. Под фото актриса написала поздравление в адрес матери.

ПО ТЕМЕ

Бывший муж заявился в дом Екатерины Климовой с новой женой

Многодетная Климова спровоцировала слухи о скором замужестве: кольцо на безымянном пальце

 Екатерина Александровна Климова

Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

Она пожелала Светлане Владимировне лишь здоровья, которое так необходимо в ее возрасте. Также актриса отметила, что у ее мамы самое доброе сердце, очень вкусный хлеб и "самые страшные сказки".

Стоит отметить, что мама Екатерины отлично готовит. В прошлом году Светлана Владимировна завела инстаграм-аккаунт, где делилась с подписчиками кулинарными изысками. Например, в Сети можно найти фотографии аппетитных пирожков, которые она испекла.

В комментариях под публикацией Климовой отметились сотни поклонников, которые присоединились к поздравлению. Некоторые пользователи Сети отметили, что Екатерина очень похожа на родительницу. "Какая красивая мама", "Как по мне, копия", – написали они.

Напомним, недавно Екатерина Климова рассказывала, какие отношения у нее сложились с бывшем мужем. Актриса отметила, что во время карантина часто общалась с ним.

Автор: 2 августа 2020, 00:09 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бывший муж Климовой вышел в свет с новой женой-актрисой и маленькой дочкой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог
Эксперт: Лукашенко придется отвечать за враждебную акцию против Путина
Лукашенко предрекли поражение на выборах: фальсификации не помогут
Эксперт о состоянии Лукашенко перед выборами: Он испытывает дикий страх и ужас

Шоу-бизнес

Орлова прокомментировала попавшие в Сеть снимки с тайным возлюбленным
Беременная Джиджи Хадид обнародовала редкие семейные фото
У Депардье возникли серьезные проблемы из-за обвинений в изнасиловании
Сына Алибасова будут судить за избиение экс-директора группы "На-На"

Проишествия

Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Исаева: Началова знала дату своей смерти

Певицу могли сглазить

Шоу-бизнес

Соседов облил помоями сестру Маликова

Эксперт раскритиковал заслуженную артистку России
Шоу-бизнес

"Это ее личный вопрос": Пригожин бросился спасать затравленную певицу

Продюсер ратует за справедливость
Шоу-бизнес

Это трагедия: народ оторопел от неожиданного решения Гармаша

Коллеги актера назвали его уход из "Современника" настоящей катастрофой

Гороскоп

Совет на выходные, 1-2 августа 2020 года
Гороскоп на выходные, 1-2 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года
Гороскоп на неделю, с 3 по 10 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Косторная покинула команду Тутберидзе
Юлия Липницкая показала новорожденную дочь
"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+