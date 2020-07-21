"Еще рано ставить точку": Екатерина Климова об отношениях с бывшим мужем

Поклонники никак не могут смириться с тем, что Екатерина Климова рассталась со своим третьим мужем, актером Гелой Месхи. К тому же, у них есть маленькая дочь Белла. Однако и сама актриса дала пищу для размышлений своим фанатам, обнародовав фото бывшего мужа и заговорив об отношениях с ним после развода.

Оказывается, во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, Екатерина Климова много разговаривала с Гелой Месхи. После расставания бывшие супруги сумели сохранить человеческие отношения. По всей видимости, они нередко встречаются. Например, не так давно Екатерина обнародовала фотографию, на которой запечатлела дочь Беллу с Гелой.

Актриса рассказала об отношениях с бывшим мужем. "На карантине мы много общаемся, он отличный отец, очень помогает. И я поняла: в наших отношениях еще рано ставить точку", – сообщила Екатерина Климова, чем невероятно заинтриговала фанатов. Теперь многочисленные поклонники с воодушевлением гадают, намекает ли таким образом артистка на то, что дала бывшему мужу второй шанс.

Сама актриса, впрочем, предпочитает о своей личной жизни не распространяться. Напомним, что Екатерина Климова трижды была в браке. Впервые артистка отправилась в ЗАГС с бизнесменом Ильей Хорошиловым. Влюбленные знали друг друга еще со школы. В этом браке знаменитость впервые стала мамой. Актриса подарила предпринимателю дочь Елизавету. В 2004 году брак Климовой и Хорошилова распался.

Во второй раз актриса вышла замуж за актера Игоря Петренко. Их пара считалась одной из самых красивых и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. Эффектные артисты были украшением любого светского мероприятия. Игорь и Екатерина расписались в декабре 2004 года. Вместе звезды отечественного кино прожили до 2014 года. В этих отношениях у артистки родились сыновья – Матвей и Корней.

Третьим мужем Екатерины Климовой стал артист Гела Месхи. Причем как только поползли слухи об их романе, общественность отнеслась к ним неоднозначно. Многих смущала разница в возрасте у пары. Оказалось, что Климова старше своего избранника. Тем не менее, актриса подарила избраннику дочь Изабеллу. Однако в прошлом году супруги оформили развод.