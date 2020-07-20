Многодетная Климова спровоцировала слухи о скором замужестве: кольцо на безымянном пальце

Звезда отечественных сериалов заинтриговала поклонников. Екатерина Климова спровоцировала слухи о новом замужестве.

На безымянном пальце правой руки артистки заметили массивное украшение. Этому предшествовало появление в Сети свежей видеозаписи, на которой Екатерина Климова поправляла браслет на правой руке. В этот момент в кадр случайно попало золотое кольцо на "том самом пальчике".

Теперь фанаты Екатерины Климовой сгорают от любопытства. Возможно, звезда отечественных теленовелл скоро вновь отправится под венец.

Ролик опубликовала в личном микроблоге подруга и коллега знаменитости Екатерина Вуличенко. На видео знаменитости в компании телеведущей Светланы Зейналовой пьют вино на просторной лоджии.

Как оказалось, девушки отмечали новоселье. Вуличенко купила квартиру, в ней и проходило застолье. Отметим, что Екатерина Климова в гости пришла не с пустыми руками. Артистка подарила подруге набор бокалов для вина.

Напомним, Екатерина Климова трижды была в браке. Впервые артистка отправилась в ЗАГС с бизнесменом Ильей Хорошиловым. Влюбленные знали друг друга еще со школы. В этом браке знаменитость впервые стала мамой. Актриса подарила предпринимателю дочь Елизавету. В 2004-м брак Климовой и Хорошилова распался.

За год до развода с первым мужем Екатерина Климова закрутила роман с коллегой по цеху Игорем Петренко. Артисты расписались в декабре 2004 года. Вместе звезды отечественного кино прожили до 2014 года. В этих отношениях у артистки родились сыновья – Матвей и Корней.

Третьим мужем Екатерины Климовой был артист Гела Месхи. Актриса подарила избраннику дочь Изабеллу. В 2019-м Екатерина и Гела завершили отношения.