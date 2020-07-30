Бывший муж заявился в дом Екатерины Климовой с новой женой

Накануне в загородном особняке актрисы было шумно. Знаменитость затеяла на веранде своего дома небольшую вечеринку. Екатерина Климова собрала близких людей за большим столом.
Отметим, что на ужин к звезде сериала "Бедная Настя" приехал бывший супруг, ювелир Илья Хорошилов. Бизнесмен был первым мужем знаменитости. От него она родила старшую дочь Елизавету, которой уже 18 лет.
Интересно, что в гости к экс-зазнобе ювелир приехал не один, а вместе с нынешней женой – актрисой Еленой Бирюковой, которая известна ролью в сериале "Саша+Маша".
Климова и Бирюкова крепко дружат. Екатерина много раз шутила, что не могла отдать отца своего первенца в чужие руки, поэтому доверила его приятельнице и коллеге по цеху.
Напомним, в недавнем интервью звезда сериала "Бедная Настя" рассказала о переменах в личной жизни. Екатерина Климова сообщила, что ее сердце несвободно. "Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока", – подчеркнула она.
Сделать признание артистку вынудили дотошные поклонники. На видео в "Инстаграм" на безымянном пальце правой руки у Климовой заметили массивное кольцо. Фанаты пришли к выводу, что украшение является обручальным.
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