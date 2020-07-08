Роскошная леди: младшая дочь стала копией Хворостовского

Прославленный оперный баритон Дмитрий Хворостовский был женат дважды. И от обоих браков у него есть дети. Младшей из его дочерей – Нине Хворостовской – 8 июля исполняется 13 лет.

Хворостовский умер, когда его любимой дочери было всего 10 лет. Он не увидел, какой красавицей она стала, в какую роскошную леди превратилось. А ведь внешне она копия своего знаменитого отца.

"Лучшая дочь, которую только можно желать! Счастливого 13-летия, моя восхитительная девочка! Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить!" – написала мать девочки Флоранс Илли-Хворостовская на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

А накануне она поздравляла своего сына Максима с 17-летием. Словом, праздники в этой прекрасной семье идут друг за другом.

"Дочь – ваше прекрасное продолжение", "Если Бог хочет сделать комплимент женщине, то он ей дарит дочь", "Ниночка, ты самая красивая и талантливая русская девочка", "У вас очень красивые и породистые дети!" – восхищаются люди в комментариях.

Напомним, Максим и Нина вместе с матерью живут в Лондоне. Сын Хворостовского уже определился с профессией. "Я хочу быть музыкантом. Это не хобби и не шутка. Я хочу играть на гитаре, петь. Я бы хотел исполнять джаз, блюз, чуть-чуть рок", – недавно рассказал парень в интервью.