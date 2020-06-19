Сын решил пойти по стопам Хворостовского

Вдова Дмитрия Хворостовского впервые после смерти мужа дала интервью. Флоранс Илли рассказала, как сейчас живет с детьми.



Женщина поделилась переживаниями с другом семьи, артистом Юсифом Эйвазовым в прямом эфире в его инстаграм-аккаунте. Выяснилось, что Илли вместе с детьми Максимом и Ниной живет в Лондоне.

Вдова оперного певца так и не смирилась со смертью мужа и до сих пор переживает по этому поводу. Однако Флоранс пытается не реагировать на резкие высказывания хейтеров. Например, ее обвиняют в "слишком счастливом виде".

Избранница Дмитрия Хворостовского на это ответила, что ей очень тяжело, но жизнь продолжается. В июле женщина собирается с детьми поехать на море в Италию.

Рассказал о своих планах и сын Дмитрия Хворостовского. Максим очень похож на отца. Ему осталось учиться в школе два года, и он уже определился с профессией. Похоже, что парень решил пойти по стопам своего знаменитого отца.

"Я хочу быть музыкантом. Это не хобби и не шутка. Я хочу играть на гитаре, петь. Я бы хотел исполнять джаз, блюз, чуть-чуть рок", – поделился Максим. О своем отце молодой человек отзывается с большой любовью. Он называет его самым добрым и лучшим папой и другом в мире.



Напонмим, Дмитрий Хворостовский умер осенью 2017 года. Артист больше двух лет боролся с раком мозга.