Отказ Ефремова признавать вину в ДТП назвали инфантильностью

Адвокат Эльман Пашаев заявлением о невиновности Михаила Ефремова спровоцировал еще один скандал. Многие уже высказались насчет этого. Следующим слово взял радиоведущий Сергей Стиллавин, который отличился формулировками.

Сергей Стиллавин сказал, что адвокат Эльман Пашаев, который якобы собрал достаточное количество доказательств невиновности Михаила Ефремова, просто выполняет свою работу. По мнению радиоведущего, у актера сейчас главная задача – понести наказание за содеянное и вернуться на свободу с чистой совестью.

Также Стиллавин считает, что актер, который ранее признавал свою вину, а сейчас "артачиться и ищет какие-то лазейки", выглядит инфантильно. Сергей обратил внимание – в видеообращении, которое Михаил Ефремов записал через несколько дней после аварии, говорил, что не будет задействовать свои знакомства в этом процессе.

Радиоведущий изъявил желание взглянуть на те доказательства, которые "нарыл" адвокат Ефремова. Впрочем, они могут оказаться несерьезными, и суд их просто отклонит.

"Как автомобилист я могу понять, что может случиться технический сбой, например, заклинит руль. Но тот факт, что человек, сидевший за рулем, был в состоянии невменяемости, переплюнет любые технические неполадки в автомобиле", – отметил Стиллавин.

Напомним, что недавно отказ Михаила Ефремова признавать вину прокомментировал адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский. Он считает, что Эльман Пашаев ведет подковерную игру.