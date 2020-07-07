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Отказ Ефремова признавать вину в ДТП назвали инфантильностью

Отказ Ефремова признавать вину в ДТП назвали инфантильностью

Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
Адвокат Эльман Пашаев заявлением о невиновности Михаила Ефремова спровоцировал еще один скандал. Многие уже высказались насчет этого. Следующим слово взял радиоведущий Сергей Стиллавин, который отличился формулировками.
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Сергей Стиллавин сказал, что адвокат Эльман Пашаев, который якобы собрал достаточное количество доказательств невиновности Михаила Ефремова, просто выполняет свою работу. По мнению радиоведущего, у актера сейчас главная задача – понести наказание за содеянное и вернуться на свободу с чистой совестью.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Также Стиллавин считает, что актер, который ранее признавал свою вину, а сейчас "артачиться и ищет какие-то лазейки", выглядит инфантильно. Сергей обратил внимание – в видеообращении, которое Михаил Ефремов записал через несколько дней после аварии, говорил, что не будет задействовать свои знакомства в этом процессе.

Радиоведущий изъявил желание взглянуть на те доказательства, которые "нарыл" адвокат Ефремова. Впрочем, они могут оказаться несерьезными, и суд их просто отклонит.

"Как автомобилист я могу понять, что может случиться технический сбой, например, заклинит руль. Но тот факт, что человек, сидевший за рулем, был в состоянии невменяемости, переплюнет любые технические неполадки в автомобиле", – отметил Стиллавин.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, что недавно отказ Михаила Ефремова признавать вину прокомментировал адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский. Он считает, что Эльман Пашаев ведет подковерную игру.

Автор: 7 июля 2020, 19:51 Источник: Слово и дело ✓ Надежный источник
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