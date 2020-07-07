"Не мог спать с пьяной": всплыли подробности брака Аллегровой с танцором Капустой

Ирина Аллегрова и Игорь Капуста закрутили роман в начале 90-х. Танцор был в команде певицы, и на тот момент встречался с другой девушкой, однако звезда приложила все усилия, чтобы завоевать красивого парня.

Сейчас артистка старается не вспоминать о том браке, однако раньше признавалась, что влюбилась в юношу почти сразу – как только тот дал ей прикурить. Сестра Игоря Капусты поделилась своими воспоминаниями о том союзе.

Галина заявила, что Ирина не давала прохода ее брату. Звезда умудрялась строить глазки даже на сцене, несмотря на то, что за кулисами стояла возлюбленная танцора. Капуста вскоре стал жить с певицей, и в целом его семья была не против этого брака до тех пор, пока тот не решил уйти из профессии, которую раньше считал призванием.

Сестра Игоря заявила, что молодой человек очень быстро стал перенимать повадки жены. Также, по мнению Галины, брат долго привыкал к Ирине, но зато потом полюбил ее безумно. Артистка называла его папиком, и тот был в восторге. Возможно, брак продержался бы дольше, если бы Аллегрова не стала такой большой звездой, уверена Капуста.

Галина считает, что певица достигла таких высот только благодаря своему мужу – любовь подпитывала ее и давала толчок для творчества. Сестра танцора уверена, что звездная болезнь негативно сказалась на исполнительнице. В какой-то момент артистка настолько зарвалась, что начала прилюдно унижать мужа, мол, кто она и кто он! Конечно, эти отношения не могли продолжаться долго.

Также, по словам Капусты, ее брат не хотел спать с пьяной женщиной, а Ирина Аллегрова часто приходила домой навеселе. В итоге супруг стал ей изменять, вести разгульный образ жизни и часто менять машины, и последнее особенно не нравилось звездной жене.