"Резко наступило ухудшение": отец Фриске об онкобольной Заворотнюк

О том, что происходит с Анастасией Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга, поклонники теряются в догадках. Новостями поделился отец Жанны Фриске, скончавшейся от аналогичного диагноза, Владимир Борисович.

Год назад стало известно, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Недавно появилась информация, будто звезду комедийного сериала "Моя прекрасная няня" выписали из больницы домой. "Речи о полной победе Насти над заболеванием не идет. Она будет продолжать лечение. Сейчас в ее состоянии наметилось улучшение. Все надеются на чудо", – сообщил неназванный источник.

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович пристально следит за новостями об артистке. Он высказал неоднозначное мнение о том, что ее отправили домой. Мужчина вспомнил, как его дочь Жанну так же выписали из клиники. "Тогда Жанне стало лучше, и на протяжении четырех месяцев все было хорошо. А потом резко наступило ухудшение. И за семь месяцев она ушла", – печально констатировал Владимир Фриске.

Он выразил надежду, что Анастасия Заворотнюк сможет победить страшный недуг. По информации Фриске, артистку лечат от опухоли мозга лекарством, которое в свое время предлагали его дочери. Правда, тогда она им так и не воспользовалась.

"Я надеюсь, что у Насти получится, потому что сейчас существуют более прогрессивные методы. Новые варианты за это время придумали. Может быть, что-то и поможет. Дай Бог", – сказал Владимир Фриске.

Прошло пять лет, как не стало Жанны Фриске. На протяжении двух лет популярная певица боролась со страшной болезнью, причем не только в России, но и за границей. Печальный диагноз ей поставили вскоре после самого радостного события в ее жизни – рождения единственного сына Платона.