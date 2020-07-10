"Мысли оставлю при себе": Заворотнюк обратилась к народу с просьбой

Анна Заворотнюк обнародовала в своем "Инстаграме" свежее фото. Дочь знаменитой российской актрисы предстала перед поклонниками в нетипичном для себя образе.
"Тут был длинный текст. Но решила, что мысли оставлю при себе. Ловите фото с растрепанными волосами и напишите в комментарии ваш самый любимый смайл", – обратилась Заворотнюк к подписчикам. Пользователи Сети охотно отреагировали на слова Анны и принялись делиться любимыми эмодзи в комментариях.
Кроме того, поклонники Заворотнюк в очередной раз выразили то, как им нравится внешность дочери звезды. "Очень красивая", "Анечка, всего самого наилучшего вам и вашей семье", "Великолепны. У вас там котик хорошенький", "Копия мамы", "Как можно быть такой красивой... Не понимаю", "Бриллиантик", – выразили свои эмоции комментаторы.
Ранее в СМИ писали о том, что в доме Заворотнюк поселился новый питомец. Анна показала фото белого пушистого кота.
Она поведала, что уже не представляет, как раньше жила без него. Заворотнюк добавила, что идея завести домашнее животное появилась у нее достаточно давно.
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Как научиться выстраивать отношения с противоположным полом?
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
меня с детства не замечают
Индийцы
Копец ,в России ничего не меняется